Владимир Путин сообщил о повышении МРОТ с 1 января 2024 года на 18,5%

Минимальный размер оплаты труда будет расти. Об этом сказал президент России Владимир Путин сегодня, 21 февраля, в послании Федеральному собранию. Глава государства отметил, что перед российским правительством и регионами поставлена предметная задача — обеспечить ощутимый и реальный рост заработных плат в России. И в этом важный индикатор — минимальный размер оплаты труда, подчеркнул Владимир Путин.

«Минимальный размер оплаты труда в прошлом году был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда. Причём темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОТ был проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января 2024 года вдобавок к запланированному повышению провести ещё одно - на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал Владимир Путин.

Добавим, в Башкирии с 1 января повысились прожиточный минимум, страховые пенсии для неработающих пенсионеров и минимальный размер оплаты труда. Индексация за 2022 год проходила в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 января 2023 года. Так, с 1 января страховые пенсии увеличились ещё на 4,8%, прожиточный минимум — на 3,3%, а МРОТ — на 6,3%, сообщало информагентство «Башинформ».

Напомним, Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию, в котором он поднял темы специальной военной операции, международной обстановки, социального и экономического развития России, сообщал «Башинформ».