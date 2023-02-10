Стала известна дата послания Владимира Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Официальное заявление для журналистов приводит ТАСС.

По информации Пескова, мероприятие пройдет в Гостином дворе Москвы. Свое обращение глава государства акцентирует на текущей ситуации, пояснил он.

Отмечается, что на оглашение пригласят участников специальной военной операции страны. Сейчас решается вопрос о возможной аккредитации на событие зарубежных журналистов.