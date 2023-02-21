Российским семьям расширят налоговые льготы — Путин

Налоговая система будет донастроена в пользу российских семей, сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Он напомнил, что с 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья.

«Надо шире использовать такой инструмент, он оказался востребованным. Чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать свои самые важные и насущные проблемы, предлагаю увеличить размер социального налогового вычета. Сумму расходов на обучение детей поднять с 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. в год, по расходам на собственное обучение, на лечение и лекарства — со 120 до 150 тыс. руб.

13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

И, конечно, нужно не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность. Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме — быстро и дистанционно», — сказал президент России.