Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Политика
Вчера, 15:48

Российским семьям расширят налоговые льготы — Путин

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей будет предоставляться с суммы 110 тыс. руб., по расходам на собственное обучение, на лечение и лекарства — с суммы 150 тыс. руб.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Налоговая система будет донастроена в пользу российских семей, сказал Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Он напомнил, что с 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья.

«Надо шире использовать такой инструмент, он оказался востребованным. Чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать свои самые важные и насущные проблемы, предлагаю увеличить размер социального налогового вычета. Сумму расходов на обучение детей поднять с 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. в год, по расходам на собственное обучение, на лечение и лекарства — со 120 до 150 тыс. руб.

13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

И, конечно, нужно не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность. Чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме — быстро и дистанционно», — сказал президент России.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика