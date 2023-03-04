В Башкирии объявлено о формировании добровольческого отряда «Ватан»

Ильгиз Султанмуратов — бывший участник СВО с позывным «Уршак», в своих соцсетях объявил о наборе добровольцев в отряд «Ватан». Особое внимание он уделил тем, кто скоро должен демобилизоваться из армии. Костяк спецподразделения составят бойцы с военным опытом, прошедшие «горячие точки» и конфликты.

Как сообщал Башинформ, немногим ранее в республике началось формирование добровольческих батальонов имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».

«В соцсетях есть видеоролики, где наши джигиты выходят с инициативами создания новых именных башкирских подразделений. Это показатель высокого патриотизма наших мужчин, верности воинским традициям предков. К словам нашего народного героя Фаниса Хусаинова: „Мамы нас родили не для того, чтобы лежать дома“ можно добавить — „когда Родина зовет!“, — сказал Ильгиз Султанмуратов. — Так что добровольческое движение в нашей республике в последнее время получило новое дыхание. С понедельника заработал штаб формирования 4-го и 5-го батальонов от Башкортостана. Отряд „Ватан“ — следующий. Возглавит его командир с позывным "Самурай"».

Он отметил — опыт СВО показывает, что сформированные по народной инициативе, набранные из добровольцев и поддержанные всесторонней поддержкой республики подразделения показывают хорошие результаты, стойко переносят лишения и тягости службы.

«Сейчас в рядах армии и флота проходят срочную службу много наших джигитов, которые по зову сердца планируют заключить контракты для участия в СВО. Я призываю их демобилизоваться и возвращаться домой, а свои решения встать на защиту Родины реализовать в наших башкирских добровольческих подразделениях. Там они будут вместе с земляками прославлять нашу республику, а они сами и их семьи будут обеспечены всесторонней поддержкой Башкортостана. Подъемные 200 тысяч рублей, боевые по 2 тысячи в сутки — это будет от нашей республики хорошим дополнением к выплатам от Министерства обороны», — обратился к «срочникам» Ильгиз Султанмуратов.



Он сообщил, что до попадания на передовую ватановцы пройдут обучение и слаживание в части и «за ленточкой», в течение 2-3 недель и будут полностью оснащены всем необходимым.

Телефон для контакта и записи в спецподразделение — Башкирский добровольческий отряд «Ватан»: +7 937 343-54-15 «Дим». Отряд ждет здоровых мужчин в возрасте до 60 лет.