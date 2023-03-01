В Башкирии формируют два новых добровольческих батальона для участия в СВО

В Башкирии начали формировать два новых добровольческих батальона для участия в СВО. Как стало известно агентству «Башинформ», один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй планируют назвать «Северные Амуры».

Как рассказал ветеран боевых действий, начальник штаба формирования добровольческих батальонов Борис Гордеев, в батальон «Северных Амуров» войдут желающие до 50 лет, планируется, что участвовать в спецоперации они будут в составе Росгвардии. В отряд имени Даяна Мурзина готовы принять мужчин и в возрасте 50+.

«Я помогал в формировании и отправке народного батальона имени Салавата Юлаева. Тогда очень много желающих осталось «за бортом». И с тех пор была мысль о четвертом батальоне. Мы собрались тем же составом, который формировал батальон Салавата Юлаева, и с понедельника, 27 февраля, наш штаб в Уфе принимает заявки от желающих», - рассказал Борис Гордеев.

По его словам, пока переговоры с правительством республики и министерством обороны о поддержке новых батальонов они не вели. Но за первые два дня в офис пришли уже более 30 человек, желающих вступить в отряды. Запись в добровольцы пока ведется по адресу: г. Уфа, улица Айская, 63. Подробности можно узнать по телефону: 8 987 047 28 75 (звонки принимаются ежедневно с 10.00 до 18.00).

Борис Гордеев отметил, что готовы принять мужчин с боевым опытом и без него, судимых (с погашенной судимостью), медработников.

Как ранее писал «Башинформ», с начала спецоперации в республике было сформировано три добровольческих батальона, имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. Сейчас они выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о том, что со своей стороны республика будет оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим.

«Республика берет на себя всё, связанное с экипировкой, необходимой техникой, дополнительными мерами поддержки бойцов и их семей. Парни делают очень важное дело и сильно помогают стране. А мы сделаем всё, чтобы наши бойцы были защищены и максимально готовы к выполнению своих задач», - сказал руководитель региона.