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Сегодня, 13:32

«Шаймуратовец» возвращается в зону СВО в составе башкирского батальона имени Даяна Мурзина

из личного архива Гукаса Мкртчяна
Фото:из личного архива Гукаса Мкртчяна

Военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова Гукас Мкртчян с позывным «Шах» принял решение продолжить участие в специальной военной операции. Об этом он сообщил корреспонденту информагентства «Башинформ». Недавно воин вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО. Теперь «Шах» вступил в ряды формирующегося в Башкирии нового добровольческого батальона имени Даяна Мурзина.

Напомним, в республике формируются два новых добровольческих батальона для участия в СВО. Как сообщало информагентство «Башинформ», один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные Амуры». В «Северные Амуры» идёт приём добровольцев в возрасте до 50 лет, в батальон имени Даяна Мурзина принимают мужчин в возрасте и старше 50 лет, объяснил информагентству «Башинформ» ветеран боевых действий, начальник штаба формирования добровольческих батальонов Борис Гордеев.

«Шах» в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что он не может оставаться в стороне, когда его боевые товарищи продолжают ковать Победу.

«Мы должны завершить начатую работу и другого выбора, кроме Победы, у нас нет. Как только узнал, что формируется новый батальон добровольцев, записался в его ряды. Сейчас помогаю полковнику Гордееву принимать заявления, объясняю будущим военнослужащим, как правильно писать автобиографию, порядок получения денежных выплат. У добровольцев есть много вопросов, на них надо дать подробные ответы. Кроме того, рассказываю им, что происходит в зоне СВО, готовлю их к прохождению боевого слаживания, решаю другие координационные вопросы», — сказал «Шах».

из личного архива Гукаса Мкртчяна
Фото:из личного архива Гукаса Мкртчяна

Набор в батальоны продолжается пятый день. Ежедневно «Шах» принимает 30-35 обращений. В штабе батальона никому не отказывают, поскольку среди них ветераны с боевым опытом, полученным в Афганистане, а также на Северном Кавказе, в Закавказье и Сирии.

Как только в батальон будет записано необходимое количество бойцов, сформируется его штаб и штат. Затем мужчины пройдут боевое слаживание, где с ними поделятся опытом те, кто уже выполнял боевые задачи СВО.

«Буквально вчера записались четыре „доставаловца“. Ветераны понимают, что надо поддержать башкирских воинов в СВО. Все мы стремимся достичь Победы. Дома к моему решению отнеслись с пониманием. Наши близкие хотят, чтобы мы были дома, но пока наше место с нашими братьями на передовой, которые защищают нашу Родину», — подчеркнул «Шах».

Напомним, «Шах» — офицер в отставке, в своё время принимал участие в горячей точке в Закавказье. Боец награждён орденом мужества имени генерала Шаймуратова. Принимал участие в специальной военной операции. В зоне СВО отличился в боевых операциях на Херсонском направлении. Благодаря ему раскрыли диверсионно-разведывательную группу ВСУ.

из личного архива Гукаса Мкртчяна
из личного архива Гукаса Мкртчяна
из личного архива Гукаса Мкртчяна
из личного архива Гукаса Мкртчяна
из личного архива Гукаса Мкртчяна
из личного архива Гукаса Мкртчяна
Фото:из личного архива Гукаса Мкртчяна

Информагентство «Башинформ» ранее писало о том, как «Шах» получил на передовой письмо девятиклассницы из Уфимского района. Воин носил дорогой сердцу листок вплоть до возвращения домой. Подробнее об этом в материале «Башинформа».

Автор:Эдуард Кускарбеков
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