«Шаймуратовец» возвращается в зону СВО в составе башкирского батальона имени Даяна Мурзина

Военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова Гукас Мкртчян с позывным «Шах» принял решение продолжить участие в специальной военной операции. Об этом он сообщил корреспонденту информагентства «Башинформ». Недавно воин вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО. Теперь «Шах» вступил в ряды формирующегося в Башкирии нового добровольческого батальона имени Даяна Мурзина.
Напомним, в республике формируются два новых добровольческих батальона для участия в СВО. Как сообщало информагентство «Башинформ», один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные Амуры». В «Северные Амуры» идёт приём добровольцев в возрасте до 50 лет, в батальон имени Даяна Мурзина принимают мужчин в возрасте и старше 50 лет, объяснил информагентству «Башинформ» ветеран боевых действий, начальник штаба формирования добровольческих батальонов Борис Гордеев.
«Шах» в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что он не может оставаться в стороне, когда его боевые товарищи продолжают ковать Победу.
«Мы должны завершить начатую работу и другого выбора, кроме Победы, у нас нет. Как только узнал, что формируется новый батальон добровольцев, записался в его ряды. Сейчас помогаю полковнику Гордееву принимать заявления, объясняю будущим военнослужащим, как правильно писать автобиографию, порядок получения денежных выплат. У добровольцев есть много вопросов, на них надо дать подробные ответы. Кроме того, рассказываю им, что происходит в зоне СВО, готовлю их к прохождению боевого слаживания, решаю другие координационные вопросы», — сказал «Шах».
Набор в батальоны продолжается пятый день. Ежедневно «Шах» принимает 30-35 обращений. В штабе батальона никому не отказывают, поскольку среди них ветераны с боевым опытом, полученным в Афганистане, а также на Северном Кавказе, в Закавказье и Сирии.
Как только в батальон будет записано необходимое количество бойцов, сформируется его штаб и штат. Затем мужчины пройдут боевое слаживание, где с ними поделятся опытом те, кто уже выполнял боевые задачи СВО.
«Буквально вчера записались четыре „доставаловца“. Ветераны понимают, что надо поддержать башкирских воинов в СВО. Все мы стремимся достичь Победы. Дома к моему решению отнеслись с пониманием. Наши близкие хотят, чтобы мы были дома, но пока наше место с нашими братьями на передовой, которые защищают нашу Родину», — подчеркнул «Шах».
Напомним, «Шах» — офицер в отставке, в своё время принимал участие в горячей точке в Закавказье. Боец награждён орденом мужества имени генерала Шаймуратова. Принимал участие в специальной военной операции. В зоне СВО отличился в боевых операциях на Херсонском направлении. Благодаря ему раскрыли диверсионно-разведывательную группу ВСУ.
Информагентство «Башинформ» ранее писало о том, как «Шах» получил на передовой письмо девятиклассницы из Уфимского района. Воин носил дорогой сердцу листок вплоть до возвращения домой. Подробнее об этом в материале «Башинформа».