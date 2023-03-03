«Шаймуратовец» возвращается в зону СВО в составе башкирского батальона имени Даяна Мурзина

Военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова Гукас Мкртчян с позывным «Шах» принял решение продолжить участие в специальной военной операции. Об этом он сообщил корреспонденту информагентства «Башинформ». Недавно воин вернулся домой по причине достижения предельного возраста пребывания на воинской службе в зоне СВО. Теперь «Шах» вступил в ряды формирующегося в Башкирии нового добровольческого батальона имени Даяна Мурзина.

Напомним, в республике формируются два новых добровольческих батальона для участия в СВО. Как сообщало информагентство «Башинформ», один из них будет носить имя Даяна Мурзина, второй — «Северные Амуры». В «Северные Амуры» идёт приём добровольцев в возрасте до 50 лет, в батальон имени Даяна Мурзина принимают мужчин в возрасте и старше 50 лет, объяснил информагентству «Башинформ» ветеран боевых действий, начальник штаба формирования добровольческих батальонов Борис Гордеев.

«Шах» в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» отметил, что он не может оставаться в стороне, когда его боевые товарищи продолжают ковать Победу.

«Мы должны завершить начатую работу и другого выбора, кроме Победы, у нас нет. Как только узнал, что формируется новый батальон добровольцев, записался в его ряды. Сейчас помогаю полковнику Гордееву принимать заявления, объясняю будущим военнослужащим, как правильно писать автобиографию, порядок получения денежных выплат. У добровольцев есть много вопросов, на них надо дать подробные ответы. Кроме того, рассказываю им, что происходит в зоне СВО, готовлю их к прохождению боевого слаживания, решаю другие координационные вопросы», — сказал «Шах».