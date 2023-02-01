«Мой ангел-хранитель»: Боец батальона имени Шаймуратова носил с собой на передовой детское письмо

Воинам Башкирии в зоне проведения специальной военной операции пришлось столкнуться со многим. Взрослые мужчины ещё недавно ежедневно ходили на работу, каждое утро обнимали своих жён и детей. Но как только их призвала страна, они встали в боевой строй и отправились защищать Родину. Далеко не все держали в руках оружие и им требовалась отдушина, нить, связующая с родным краем, где остались их семьи. Ею для них стали детские письма. Об этом в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» рассказал военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова с позывным «Шах», вернувшийся недавно в Башкирию из зоны СВО.
«Шах» — офицер в отставке, в своё время принимал участие в горячей точке в Закавказье. Поэтому, когда заполыхали Донбасс и Луганщина, мужчина не стал раздумывать, а сразу сообщил своей семье о своём решении стать добровольцем. Узнали об этом и товарищи, которые подсказали ему, что в Башкирии начинается формироваться батальон имени Шаймуратова.
«Мы с товарищами прошли боевое слаживание и прибыли на территорию СВО достаточно подготовленными. Но можно ли быть готовым к тому, что происходило вокруг? Многие „шаймуратовцы“ имеют боевой опыт, видели кровь, знают, как пахнет порох. Но были рядом с нами и те, кому первое время требовалась наша товарищеская поддержка. Нет, никто из нас не боялся вражеского огня, мы знали, куда мы прибыли. Тем не менее, это нормально опасаться обстрела со стороны противника. А он вёлся и днём, и ночью. И в такой ситуации наши сердца согревали письма детей, присылаемые с гуманитарными конвоями. Письма нам привёз советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Финзирович Камалетдинов. В редкие часы, когда нам удавалось отдохнуть от канонады и свистящих пуль, мы перечитывали строки, написанные школьниками Башкирии. Их очень много, но каждое письмо бесценно для воинов», — рассказывает «Шах».
Это письмо написала девятиклассница из Уфимского района Элина Канафиева. Адресатом стал «Шах». Воин носил дорогой сердцу листок вплоть до возвращения домой. Каждый раз слова, написанные девочкой, звучали в его голове, как набат: «Вся страна следит за вами. Возвращайтесь живыми. Мы ждём вас дома».
«Письмо Элины я носил в кармане своей формы. Постоянно перечитывал его. Было ощущение, что оно охраняет меня. Мои сослуживцы верят в бога, вечерами за тарелкой солдатской каши мы говорили не о боях, не о ранениях, а о родном доме, о наших семьях, — продолжает рассказывать „Шах“. — Мужчины многое переосмыслили, по другому начали смотреть на мир. В нашем многонациональном батальоне мы стали друг другу не просто соратниками, а братьями. И у каждого из нас своя защита. У меня — письмо Элины. Я дал себе слово: когда вернусь в Башкирию, я обязательно разыщу Элину и скажу ей — „Спасибо!“».
«Шаймуратовец» своё слово сдержал. «Шах» нашёл своего ангела-хранителя. Долгожданная встреча прошла в школе села Дмитриевка. Его встретила не только Элина, но и все школьники. Ребята обступили бойца, каждый норовил дотронуться до его кителя, пожать твёрдую руку воина.
«Современные дети растут патриотами своей страны. Мы — ветераны боевых действий — можем быть уверенными, что Россию после нас будет кому защитить. Вот, кто настоящие потомки Шаймуратова», — сказал «Шах».
«Письма бойцам школьники нашего села пишут постоянно. Ни одно письмо не повторяется, но в каждом из них пронзительная детская искренность. Моя дочь, когда писала письмо солдату, говорила мне, что она пишет всем воинам Башкирии, которым сейчас нелегко, но они самоотверженно защищают Россию от мирового зла. Моя семья очень рада, что письма детей являются важной частью в будущей Победе», — сказала мама Элины и ещё двоих детей Анастасия Канафиева.