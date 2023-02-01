«Мой ангел-хранитель»: Боец батальона имени Шаймуратова носил с собой на передовой детское письмо

Воинам Башкирии в зоне проведения специальной военной операции пришлось столкнуться со многим. Взрослые мужчины ещё недавно ежедневно ходили на работу, каждое утро обнимали своих жён и детей. Но как только их призвала страна, они встали в боевой строй и отправились защищать Родину. Далеко не все держали в руках оружие и им требовалась отдушина, нить, связующая с родным краем, где остались их семьи. Ею для них стали детские письма. Об этом в беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» рассказал военнослужащий батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова с позывным «Шах», вернувшийся недавно в Башкирию из зоны СВО.

«Шах» — офицер в отставке, в своё время принимал участие в горячей точке в Закавказье. Поэтому, когда заполыхали Донбасс и Луганщина, мужчина не стал раздумывать, а сразу сообщил своей семье о своём решении стать добровольцем. Узнали об этом и товарищи, которые подсказали ему, что в Башкирии начинается формироваться батальон имени Шаймуратова.

«Мы с товарищами прошли боевое слаживание и прибыли на территорию СВО достаточно подготовленными. Но можно ли быть готовым к тому, что происходило вокруг? Многие „шаймуратовцы“ имеют боевой опыт, видели кровь, знают, как пахнет порох. Но были рядом с нами и те, кому первое время требовалась наша товарищеская поддержка. Нет, никто из нас не боялся вражеского огня, мы знали, куда мы прибыли. Тем не менее, это нормально опасаться обстрела со стороны противника. А он вёлся и днём, и ночью. И в такой ситуации наши сердца согревали письма детей, присылаемые с гуманитарными конвоями. Письма нам привёз советник Главы Башкортостана по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Финзирович Камалетдинов. В редкие часы, когда нам удавалось отдохнуть от канонады и свистящих пуль, мы перечитывали строки, написанные школьниками Башкирии. Их очень много, но каждое письмо бесценно для воинов», — рассказывает «Шах».