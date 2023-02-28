Мобилизованные из Башкирии после отпуска отправились в зону СВО

В Башкирии закончился отпуск ещё у одной группы мобилизованных из Башкирии. Сегодня, 28 февраля, военнослужащие отбыли на территорию специальной военной операции. Бойцов проводили их родители, жёны, дети, сёстры.
В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» башкирские воины и их близкие признались, что дни кратковременного отпуска пролетели стремительно. Но тем не менее домашняя атмосфера, объятия детей, вкус баурсака и бэлеша зарядили воинов положительными эмоциями.
«Дома хорошо, слава богу, все живы и здоровы, но пора возвращаться к нашим братьям и продолжать выполнение боевых задач», — отметили отъезжающие.
Камала пришли проводить его сёстры, маленькие племянники. Дети, удобно устроившись на армейских баулах и рюкзаках, наперебой о чём-то спрашивали своего дядю. Мы попросили его ненадолго отвлечься.
«Служу в комендантской роте, стоим на блокпосту. Задача очень ответственная, надо быть очень внимательным. Однажды, когда я нёс очередное дежурство, в кабине грузовика увидел знакомое лицо. Велел выйти из машины. Смотрю, а это, оказывается, мой однокурсник. Обнялись. Но поговорить не получилось, оно и понятно — служба», — говорит Камал.
Начальник психологической службы мотострелковых войск «Дунай», награждённый орденом Шаймуратова, рассказал, что во время отпуска покатался с супругой на лыжах, наслаждался башкирской природой. По его словам, именно в разлуке с родными краями понимаешь их красоту и ценность. Но у него есть веские причины поскорее вернуться на передовую.
«Дома всё хорошо. Семье помогают и родственники, поддерживает городская администрация. Я за своих спокоен. Конечно же, скучаю по родным. Мне уже приходилось служить вдали от дома, а на момент мобилизации я был военным пенсионером и уже успел привыкнуть к домашнему теплу. Но когда Родина призвала, сразу же пришёл в военкомат, поскольку есть боевой опыт, полученный на Северном Кавказе. В 1991 году я служил на территории Одесской области. Как раз в тот момент не стало Советского Союза, мы с товарищами переживали очень. И вот спустя почти 30 лет я со своими соратниками принимаю участие в борьбе с нацизмом. Специальная военная операция наполнена глубоким смыслом, у неё важное значение и мы все это прекрасно понимаем. Поэтому сегодня мы возвращаемся на передовую, чтобы отстоять честь конников Минигали Шаймуратова, которые проливали кровь, освобождая Донбасс от фашистской нечисти в годы Великой Отечественной войны. Мой дядя в 1944 году погиб, освобождая Волынскую область, похоронен там же в братской могиле. Очень больно смотреть, как нацисты оскверняют могилы наших предков. Так что, наш долг священный, а дело наше правое», — подчеркнул «Дунай».
«Наш сын в отпуске мало рассказывает о своей службе. Знаем, не хочет нас тревожить. Хотя и видим, что он мыслями всё равно со своими однополчанами. Мы испекли гуся, пироги, сынок много пил кумыс, мы ему натопили жаркую баню. Сегодня провожать труднее, чем осенью в прошлом году. Мы гордимся нашим сыном, радуемся победам и верим, что всё будет хорошо и наши дети вернутся домой с победой», — говорят родители бойца «Зазы» Гульзана Ахатована и Ранис Рифович.
«Многое за эти месяцы в голове поменялось. Ещё недавно я был предпринимателем, вёл бизнес, решал вопросы сбыта и поставок. А сейчас я воин. Мы защищаем Родину, родителей, детей и жён. Личные дела подождут, сначала выполним боевые задачи, поставленные страной, а уж потом вернёмся и продолжим созидательный труд», — успел добавить «Заза», запрыгивая вслед за своими товарищами в автобус.
Бойцов в Башкирию и обратно на Донбасс по поручению Главы республики Радия Хабирова перевозят автобусы «Башавтотранса». Воины возвращаются в отпуск и отбывают в свои расположения организованными группами согласно указу Министерства обороны РФ.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.
«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров.
Добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.
«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.