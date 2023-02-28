Мобилизованные из Башкирии после отпуска отправились в зону СВО

В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» башкирские воины и их близкие признались, что дни кратковременного отпуска пролетели стремительно. Но тем не менее домашняя атмосфера, объятия детей, вкус баурсака и бэлеша зарядили воинов положительными эмоциями.

«Дома хорошо, слава богу, все живы и здоровы, но пора возвращаться к нашим братьям и продолжать выполнение боевых задач», — отметили отъезжающие.

Камала пришли проводить его сёстры, маленькие племянники. Дети, удобно устроившись на армейских баулах и рюкзаках, наперебой о чём-то спрашивали своего дядю. Мы попросили его ненадолго отвлечься.

«Служу в комендантской роте, стоим на блокпосту. Задача очень ответственная, надо быть очень внимательным. Однажды, когда я нёс очередное дежурство, в кабине грузовика увидел знакомое лицо. Велел выйти из машины. Смотрю, а это, оказывается, мой однокурсник. Обнялись. Но поговорить не получилось, оно и понятно — служба», — говорит Камал.

Начальник психологической службы мотострелковых войск «Дунай», награждённый орденом Шаймуратова, рассказал, что во время отпуска покатался с супругой на лыжах, наслаждался башкирской природой. По его словам, именно в разлуке с родными краями понимаешь их красоту и ценность. Но у него есть веские причины поскорее вернуться на передовую.