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СВОих не бросаем
Вчера, 17:48

Мобилизованные из Башкирии после отпуска отправились в зону СВО

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии закончился отпуск ещё у одной группы мобилизованных из Башкирии. Сегодня, 28 февраля, военнослужащие отбыли на территорию специальной военной операции. Бойцов проводили их родители, жёны, дети, сёстры.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В беседе с корреспондентом информагентства «Башинформ» башкирские воины и их близкие признались, что дни кратковременного отпуска пролетели стремительно. Но тем не менее домашняя атмосфера, объятия детей, вкус баурсака и бэлеша зарядили воинов положительными эмоциями.

«Дома хорошо, слава богу, все живы и здоровы, но пора возвращаться к нашим братьям и продолжать выполнение боевых задач», — отметили отъезжающие.

Камала пришли проводить его сёстры, маленькие племянники. Дети, удобно устроившись на армейских баулах и рюкзаках, наперебой о чём-то спрашивали своего дядю. Мы попросили его ненадолго отвлечься.

«Служу в комендантской роте, стоим на блокпосту. Задача очень ответственная, надо быть очень внимательным. Однажды, когда я нёс очередное дежурство, в кабине грузовика увидел знакомое лицо. Велел выйти из машины. Смотрю, а это, оказывается, мой однокурсник. Обнялись. Но поговорить не получилось, оно и понятно — служба», — говорит Камал.

Начальник психологической службы мотострелковых войск «Дунай», награждённый орденом Шаймуратова, рассказал, что во время отпуска покатался с супругой на лыжах, наслаждался башкирской природой. По его словам, именно в разлуке с родными краями понимаешь их красоту и ценность. Но у него есть веские причины поскорее вернуться на передовую.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Дома всё хорошо. Семье помогают и родственники, поддерживает городская администрация. Я за своих спокоен. Конечно же, скучаю по родным. Мне уже приходилось служить вдали от дома, а на момент мобилизации я был военным пенсионером и уже успел привыкнуть к домашнему теплу. Но когда Родина призвала, сразу же пришёл в военкомат, поскольку есть боевой опыт, полученный на Северном Кавказе. В 1991 году я служил на территории Одесской области. Как раз в тот момент не стало Советского Союза, мы с товарищами переживали очень. И вот спустя почти 30 лет я со своими соратниками принимаю участие в борьбе с нацизмом. Специальная военная операция наполнена глубоким смыслом, у неё важное значение и мы все это прекрасно понимаем. Поэтому сегодня мы возвращаемся на передовую, чтобы отстоять честь конников Минигали Шаймуратова, которые проливали кровь, освобождая Донбасс от фашистской нечисти в годы Великой Отечественной войны. Мой дядя в 1944 году погиб, освобождая Волынскую область, похоронен там же в братской могиле. Очень больно смотреть, как нацисты оскверняют могилы наших предков. Так что, наш долг священный, а дело наше правое», — подчеркнул «Дунай».

«Наш сын в отпуске мало рассказывает о своей службе. Знаем, не хочет нас тревожить. Хотя и видим, что он мыслями всё равно со своими однополчанами. Мы испекли гуся, пироги, сынок много пил кумыс, мы ему натопили жаркую баню. Сегодня провожать труднее, чем осенью в прошлом году. Мы гордимся нашим сыном, радуемся победам и верим, что всё будет хорошо и наши дети вернутся домой с победой», — говорят родители бойца «Зазы» Гульзана Ахатована и Ранис Рифович.

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

«Многое за эти месяцы в голове поменялось. Ещё недавно я был предпринимателем, вёл бизнес, решал вопросы сбыта и поставок. А сейчас я воин. Мы защищаем Родину, родителей, детей и жён. Личные дела подождут, сначала выполним боевые задачи, поставленные страной, а уж потом вернёмся и продолжим созидательный труд», — успел добавить «Заза», запрыгивая вслед за своими товарищами в автобус.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Бойцов в Башкирию и обратно на Донбасс по поручению Главы республики Радия Хабирова перевозят автобусы «Башавтотранса». Воины возвращаются в отпуск и отбывают в свои расположения организованными группами согласно указу Министерства обороны РФ.

Видео:Эдуард Кускарбеков

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что все действующие в республике меры поддержки участников СВО и членов их семей должны работать безупречно.

«В этой работе нет мелочей. Необходимо досконально разбираться в каждом поступающем к нам обращении. Все должно работать безупречно – то, что мы обещали», – сказал Радий Хабиров. 

Добавим, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил чаще отправлять бойцов в отпуск из зоны СВО.

«Важная норма, которую мы не раз обсуждали с бойцами, — это, конечно, отпуска. Наши воины устают, испытывают огромный стресс, тяжело всё это переносят. Президент дал поручение раз в полгода предоставлять отпуск военнослужащим на 14 дней без учёта дороги», — прокомментировал предложение президента Глава Башкирии Радий Хабиров в Кремле.
Автор:Эдуард Кускарбеков
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