Башкирия стала лидером по выдаче социальных сертификатов

За последние три года объем финансирования социальной сферы вырос в 1,5 раза, в том числе за счет внедрения в регионе новых проектов, отметил на совещании премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров. В 2022 году регион вошел в число пилотных по внедрению социального заказа. Кроме того, республика второй год выступает пилотным регионом по созданию системы долговременного ухода, а в 2022 году в каждом районе и городе созданы службы социальных координаторов.

По данным минтруда РБ, за восемь месяцев работы они обошли более 10 тыс. пожилых людей и инвалидов, из них 4,5 тыс. человек признаны нуждающимися в уходе и получают обслуживание на дому. 657 человек помещены в пансионаты для пожилых.

Затронули на заседании и вопрос оказания социальных услуг членам семей участников специальной военной операции — эта работа с прошлого года возложена на систему социального обслуживания.

Родители военнослужащих, нуждающиеся в помощи в силу возраста или здоровья, а также супруги, оставшиеся одни с детьми, с октября прошлого года получают соцуслуги бесплатно независимо от уровня дохода. На сегодняшний день таких получателей более 400, сообщили в минтруде.

Андрей Назаров поручил минцифры до 1 сентября завершить работу по цифровизации государственного социального заказа, чтобы жители могли обращаться за социальными услугами через интернет-сервисы.