Чернышенко: Башкирия - пример эффективного использования инструментов поддержки науки и образования

Отвечая на вопрос агентства «Башинформ» о беспрецедентной поддержке правительством страны науки и системы высшего образования, вице-премьер напомнил, что в России высшим органом управления наукой является Совет по науке, который возглавляет Президент России. Он добавил, что совсем недавно на заседании такого Совета Президент дал очень чёткое указание сфокусироваться на науке, на достижение технологического суверенитета, обеспечение потребностей государства, прежде всего, связанных с устойчивостью экономики, и обеспечение специальной военной операции.

«Здесь в Уфе мы посмотрели несколько ярких примеров, на которые могут равняться другие субъекты. Эти примеры демонстрируют эффективное использование практически всей палитры инструментов поддержки научной и образовательной деятельности. Например, Евразийский образовательный центр. Он является одним из лидеров здесь по нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Это и передовая инженерная школа „Моторы будущего“, которая показывает невероятные прикладные результаты, и они используются прямо сейчас в авиационной промышленности, в медицинской. Была достигнута договорённость по ходатайству Главы Башкортостана, чтобы был создан Научный центр для сервоприводов, для робототехники», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер также рассказал, что лично увидел, как в регионе работают платформа технологического предпринимательства, студенческие стартапы. Особое внимание он уделил тому факту, что 22 человека из Башкортостана стали победителями программы студенческого стартапа и выиграли по миллиону рублей для создания своего дела.

«Мы были на строительстве первой очереди кампуса Уфимского университета. Уже в конце этого года первая очередь будет сдана. Ожидаем, что вторая очередь будет к концу 2025 года. Все это приводит к достижению тех целей, которые поставил перед нами Президент России. И это не может не радовать», — отметил Дмитрий Чернышенко.