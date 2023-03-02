Новости Башкортостана и Уфы
75.47
+0.22
80.19
+0.09
84.6
-0.15
-15 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 17:02

Радий Хабиров заявил о готовности Башкирии к предстоящему пожароопасному сезону

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым ответил на вопросы журналистов. Комментируя вопрос по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону, он отметил, что 2021 год преподал урок по лесным пожарам, когда во многих муниципалитетах с апреля до позднего сентября не было ни одного дождя.

«Это был очень пожароопасный сезон. 2022 год был не такой. Но что важно – 2021 год нам всем преподал хороший урок и мы начали перестраховываться очень сильно и купили еще техники. Провели организационные мероприятия и 2022 год мы уже встретили очень серьезно. По этому году у нас есть полная готовность техники и людей. В республике работает система «Лесохранитель» и система видеонаблюдения, которая дает нам раннее оповещение начала пожаров. Я могу точно сказать, что республика к весеннему и летнему периоду, к пожароопасному периоду готова», - сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил и эффективное взаимодействие с Рослесхозом.

«Это наш партнер, безусловно. Мы очень признательны, что агентство достаточно серьезно относится к реализации национальных проектов. По нацпроекту мы получаем довольно серьезную поддержку в сфере техники, очень признательны по борьбе со всевозможными вредителями леса. Мне кажется, это один из примеров хорошей организации совместной работы», — сказал Радий Хабиров.
Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика