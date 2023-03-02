Радий Хабиров заявил о готовности Башкирии к предстоящему пожароопасному сезону

Глава Башкортостана Радий Хабиров после встречи с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым ответил на вопросы журналистов. Комментируя вопрос по подготовке к предстоящему пожароопасному сезону, он отметил, что 2021 год преподал урок по лесным пожарам, когда во многих муниципалитетах с апреля до позднего сентября не было ни одного дождя.

«Это был очень пожароопасный сезон. 2022 год был не такой. Но что важно – 2021 год нам всем преподал хороший урок и мы начали перестраховываться очень сильно и купили еще техники. Провели организационные мероприятия и 2022 год мы уже встретили очень серьезно. По этому году у нас есть полная готовность техники и людей. В республике работает система «Лесохранитель» и система видеонаблюдения, которая дает нам раннее оповещение начала пожаров. Я могу точно сказать, что республика к весеннему и летнему периоду, к пожароопасному периоду готова», - сказал Радий Хабиров.

Руководитель региона отметил и эффективное взаимодействие с Рослесхозом.

«Это наш партнер, безусловно. Мы очень признательны, что агентство достаточно серьезно относится к реализации национальных проектов. По нацпроекту мы получаем довольно серьезную поддержку в сфере техники, очень признательны по борьбе со всевозможными вредителями леса. Мне кажется, это один из примеров хорошей организации совместной работы», — сказал Радий Хабиров.