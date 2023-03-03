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Вчера, 21:33

Вице-премьер правительства России одобрил поддержку туристической отрасли Башкортостаном

Олег Чегодаев
Фото:Олег Чегодаев

Министерство экономического развития и лично министр Михаил Решетников разработали исчерпывающий набор мер поддержки туризма в рамках национального проекта «Туризм — индустрия гостеприимства». Часть из них реализуется сегодня в Башкирии, рассказал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода.

По его словам, в этом году порядка полумиллиарда рублей по таким направлениям нацпроекта, как «Код туристических городов», «Туристические тропы», «Развитие экотуризма» будут реализованы в Башкирии. Он также напомнил, что сегодня с рабочим визитом в республике находится руководство корпорации «Туризм.РФ».

«В прошлом году Глава республики подписал соглашение с корпорацией, по которому отобраны несколько инвестиционных проектов. Они позволят стремительно создавать туристическую инфраструктуру. И здесь есть чему поучиться и другим субъектам, с точки зрения производства быстровозводимых модульных объектов, глэмпингов. Мы видели прекрасные образцы и хорошие результаты.
Сейчас будет вторая волна конкурса по отбору для модульных быстровозводимых зданий, в котором, я уверен, Башкортостан поучаствует и свое достойное место займёт. Это позволит как можно скорее создать доступную туристическую инфраструктуру. Это также относится к придорожной инфраструктуре, образцы которой мы сегодня посмотрели», — прокомментировал вице-премьер.

Он отметил, что Башкортостан имеет огромный туристический потенциал.

- В прошлом году регион принял 1,9 млн туристов. В этом году специально не буду говорить цифру, потому что мне кажется — и мы сегодня обсуждали с Главой, как серьёзно увеличить поток, чтобы как минимум подтянуться до уровня соседей, — отметил Дмитрий Чернышенко. - А вообще природные, археологические, культурные, гастрономические направления туризма, которые здесь присутствуют, могут говорить о многократном потенциале роста индустрии, которая объединяет более 50 различных направлений бизнеса в одном ёмком слове — «туризм».

Глава республики Радий Хабиров в свою очередь отметил, что республика проводит многоплановую работу в сфере туризма.

«Она начинается с нашей республиканской программы по развитию придорожного сервиса. Есть проект по поддержке сетей геопарков, программа развития санаторно-курортной сети, программа развития глэмпингов и туристических маршрутов. Можно перечислять бесконечно. На самом деле их очень много. Самое главное, что сама туриндустрия и жители Башкортостана почувствовали вкус к этой работе. Начали понимать, что мы обладаем очень серьёзным потенциалом для развития туризма», - сказал Радий Хабиров.
Автор:Азат Гиззатуллин
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