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Сегодня, 13:07

Радий Хабиров прокомментировал приезд в Башкирию федеральных руководителей

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Радий Хабиров на телемарафоне открытой академии «Территория женского счастья» прокомментировал приезд в республику федеральных гостей. Напомним, на днях в Уфе состоялась встреча Главы Башкортостана с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

 - Обычно руководители ездят туда, где либо всё плохо, либо где очень хорошо. Я склонен думать, что у нас действительно всё неплохо. Руководители приезжают, чтобы посмотреть, что у нас есть. Многие наши практики, которые мы вчера-позавчера с Дмитрием Николаевичем Чернышенко обсуждали, будут транслироваться на Россию. В том числе, когда руководители приезжают, они смотрят, как федеральные инструменты находят реализацию здесь.

Мы целый день занимались наукой и туризмом. Это Евразийский научно-образовательный центр, «Приоритет – 2030», объединенный сильный вуз, платформа предпринимательская, студенческие стартапы. Здесь было видно, что наши усилия дают очень хороший результат, - рассказал Радий Хабиров.

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