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Вчера, 23:59

Глава Башкирии провел рабочую встречу с запредом правительства России Дмитрием Чернышенко

сайт Главы РБ
Фото:сайт Главы РБ

В пятницу, 3 марта, в Доме республики состоялась встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и Главы Башкортостана Радия Хабирова. На повестке дня — вопросы социально-экономического развития республики, реализация крупных инфраструктурных проектов.

В разговоре с руководителем региона вице-премьер отметил, что Башкортостан является хорошим примером динамичного развития практически во всех отраслях экономики. По численности населения  республика находится на первом месте в Приволжском федеральном округе.

«Республика входит в десятку субъектов Российской Федерации по уровню производства, в том числе сельхозпродукции. И самое главное, что Башкортостан — в первой пятёрке регионов по инвестиционному климату. Это значит, что вы создаёте все необходимые условия, чтобы бизнес здесь эффективно развивался.Конечно, мёд и кумыс — настоящие бренды Башкортостана — известны и в нашей стране, и далеко за её пределами. Республика — на четвертом, очень почётном месте в рейтинге научно-технологического развития российских регионов. А если не рассматривать крупные города, как, например, Москва и Санкт-Петербург, то на втором месте в стране. Это отличный результат», — подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил заместителя председателя правительства за визит и возможность обсудить важные вопросы развития республики.

Он подтвердил, что Башкортостан находится в хорошем тонусе, в динамичной фазе развития.

«По прошлому году индексу промышленного производства составил 102,7 процента. Полагаем, что и в этот непростой год будем расти. Порадовало нас и сельское хозяйство ростом производства на 28 процентов. Пока ждём данные по инвестициям за 2022 год. Но в предыдущие три года двигались неплохо. Каждый год прирастали на 10 процентов. За три года прирост инвестиций у нас — более 30 процентов», — рассказал Глава республики.

Радий Хабиров также добавил, что два года подряд в рейтинге министерства промышленности и торговли России регион занимаем первое место по эффективности реализации промышленной политики. Он также рассказа о четвертом месте республики в Национальном рейтинге научно-технологического развития. И мы были рады, когда заняли четвёртое место. По его словам, это очень серьёзная поддержка и для научного сообщества, и для высшей школы.

«Те проекты, которые последние годы инициирует правительство Российской Федерации и минобрнауки, несомненно, способствуют развитию высшей школы и науки в стране в целом и в Башкортостане в частности. Мы участвуем во всех федеральных программах. Спасибо большое за поддержку наших заявок в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня, программе „Приоритет 2030“, создании передовой инженерной школы. Всё это даёт определённые результаты, — выразил он слова благодарности. — Недавно мы пошли на непростой шаг и объединили два вуза в единый большой университет. И уже видим позитивный эффект от такого решения»

Важным направление развития республики Радий Хабиров назвал спорт и в особенности детский и юношеский спорт. Что касается туризма, он отметил, что по сути,  регион открыл для себя новую сферу деятельности.

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