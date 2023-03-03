Глава Башкирии провел рабочую встречу с запредом правительства России Дмитрием Чернышенко

«По прошлому году индексу промышленного производства составил 102,7 процента. Полагаем, что и в этот непростой год будем расти. Порадовало нас и сельское хозяйство ростом производства на 28 процентов. Пока ждём данные по инвестициям за 2022 год. Но в предыдущие три года двигались неплохо. Каждый год прирастали на 10 процентов. За три года прирост инвестиций у нас — более 30 процентов», — рассказал Глава республики.

Радий Хабиров также добавил, что два года подряд в рейтинге министерства промышленности и торговли России регион занимаем первое место по эффективности реализации промышленной политики. Он также рассказа о четвертом месте республики в Национальном рейтинге научно-технологического развития. И мы были рады, когда заняли четвёртое место. По его словам, это очень серьёзная поддержка и для научного сообщества, и для высшей школы.

«Те проекты, которые последние годы инициирует правительство Российской Федерации и минобрнауки, несомненно, способствуют развитию высшей школы и науки в стране в целом и в Башкортостане в частности. Мы участвуем во всех федеральных программах. Спасибо большое за поддержку наших заявок в конкурсе научно-образовательных центров мирового уровня, программе „Приоритет 2030“, создании передовой инженерной школы. Всё это даёт определённые результаты, — выразил он слова благодарности. — Недавно мы пошли на непростой шаг и объединили два вуза в единый большой университет. И уже видим позитивный эффект от такого решения»

Важным направление развития республики Радий Хабиров назвал спорт и в особенности детский и юношеский спорт. Что касается туризма, он отметил, что по сути, регион открыл для себя новую сферу деятельности.