Дмитрий Чернышенко почтил память легендарного генерала Башкирии Минигали Шаймуратова

Сегодня, 3 марта, на Советской площади Уфы вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров возложили цветы к памятнику Героя России, легендарного комдива Минигали Шаймуратова.

Напомним, церемония открытия памятника состоялась 11 октября прошлого года, сообщало агентство «Башинформ». За два года от конкурса эскизов скульптур до открытия комплекса на День Республики Уфа получила уникальный памятник, вставший в один ряд с самыми знаковыми мемориальными комплексами страны в честь Великой Победы.

Дмитрию Чернышенко рассказали, что на отлив всех деталей из бронзы ушло более 40 тонн меди, а скульптуру везли по частям на фурах и собирали уже на площади.

Постамент памятника с трёх сторон украшают тематические рельефы, которые наполнены историческими деталями. Если встать перед генералом, то справа будет рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», слева — «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», на тыльной стороне рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа.

Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы, историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года.

Скульптор не просто отразил историю и боевой дух башкирского народа, с тыльной стороны постамента он разместил уникальный рельеф, посвященный всем тринадцати родам башкир.

Колоннада из мансуровского гранита состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла — западное и восточное. Высота знаменных групп — 11 метров, а колоннады — 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров также посетили новый туристско-информационный центр, который начал работу на Советской площади. Там можно узнать о туристических маршрутах и достопримечательностях республики, экскурсиях, мероприятиях, гостиницах и заведениях города, а также купить сувениры.