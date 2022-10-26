Как правильно смотреть памятник Шаймуратову

Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы. В центре его изображена атака кавалерии, чуть левее вы можете увидеть всех командиров дивизии и полков (3). Среди них представитель Чеченской Республики на открытии даже узнал своего земляка. Над ними расположено здание (6), и если вы переведете взгляд на Министерство сельского хозяйства напротив, то поймете, что это именно то самое здание. Там был расположен обком партии и перед ним Шаймуратов докладывал руководству о готовности дивизии к отправке на фронт. А рядом, чуть ниже и ближе к тыльной стороне, второе здание – это станция Дёма, где располагался штаб кавдивизии.



Слева у ног командиров изображена стопка бумаг, поверх которой лист с китайскими иероглифами и традиционной для Китая лодкой (5). Это, как сейчас модно говорить, «пасхалка», которая отсылает нас во времена, когда Шаймуратов работал военным атташе в Китае, а скрытые листы ниже говорят о секретности его разведывательного доклада оттуда. Еще ниже доклада лежит револьвер (4), он сделан точно по образу личного оружия генерала, которое хранится в музее его памяти. Теперь посмотрим на часть рельефа перед атакующими кавалеристами. Наименования населенных пунктов (1) – это весь боевой путь 112-й кавдивизии от Уфы до Берлина. Обратите внимание, что Дебальцево отмечено ветвью, таким образом художник указал место гибели Шаймуратова, но дивизия после этого продолжила двигаться дальше и дошла до самого Рейхстага (2), здание которого изображено выше. Берлин отмечен одним из символов Победы – танком Т-34. У здания рейхстага можно разглядеть пленных немцев, поднявших руки вверх, и разбитые немецкие танки, с которыми воевала кавалерия.

