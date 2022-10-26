Как правильно смотреть памятник Шаймуратову

Рельеф рассказывает историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года. В центре – атака башкирских лучников – «северных амуров» вместе с казаком. Слева – часть, посвященная башкирскому народу, там можно разглядеть их быт: юрты с верблюдами; башкир, играющих на музыкальных инструментах; момент соколиной охоты; отару овец.
Ниже расположена история детства Минигали Шаймуратова. Мальчик с гармошкой (12) олицетворяет детство и его любовь к музыке, которую он пронёс через всю жизнь, даже на фронте. Корабль рядом – пароход «Урал» (11), куда Минигали ушёл матросом в 14 лет, после смерти матери. Следом вы увидите бурлаков (10) – это символ тяжелой доли народа, отец Шаймуратова был батраком. Чуть левее главный символ башкирского народа – цветок курая (15), а выше герои башкирских эпосов – Урал-батыр, крылатый конь Толпар и лев. Над ними скульптор расположил крылатую фразу генерала, которой он поднимал своих бойцов в атаку: «Потомки Салавата отступать не умеют!». Над ней парит орёл – символ родного района Шаймуратова, а левее и сам Салават Юлаев, образ которого соотносится с образом на хорошо знакомом вам памятнике скульптора Тавасиева.
Перед атакующими кавалеристами – триумфальная арка в Париже (8), через которую торжественно проезжают «северные амуры» с казаками, а под ней различное оружие поверженной армии Наполеона. Над аркой два знамени – гвардейское и Президиума Верховного Совета БАССР, под которыми 112-я кавдивизия прошла всю войну. На другой стороне постамента также знамя президиума, но на русском языке, ведь оно было двусторонним. Выше разместили четыре ордена дивизии: Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова 2 степени и знак «Гвардия».