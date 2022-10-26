Как правильно смотреть памятник Шаймуратову
Самый полный путеводитель
Все уфимцы знают, что на Советской площади вместо пары сотен припаркованных автомобилей чиновников разместился настоящий скульптурный ансамбль, который вписался в окружение классических зданий министерств. В центре композиции на постаменте фигура настоящего героя башкирской земли – генерала Минигали Шаймуратова. В этом лонгриде мы поделимся с вами всеми деталями памятника, коих просто огромное количество, и сопроводим всё картинками, чтобы вы часами не ходили вокруг постамента, а на ходу удивляли друзей своими знаниями.
Как появился памятник на Советской площади
Минигали Шаймуратов стал настоящим национальным героем еще в годы Великой Отечественной войны, но не до конца раскрытые детали обстоятельств его гибели на долгое время оставили генерала без заслуженной награды. Глава Башкирии Радий Хабиров взял вопрос под личный контроль, посетил место гибели генерала на Донбассе, поддерживал исторические исследования о судьбе генерала и 30 марта 2020 года при его поддержке справедливость восторжествовала – Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации генералу Минигали Шаймуратову посмертно.

История о присвоении звания Героя генералу началась практически сразу после войны, за него ходатайствовал лично Маршал Советского Союза Семён Буденный. В наше время этим вопросом занимались администрации двух первых глав республики и вот Радию Хабирову удалось довести этот вопрос до конца, как и реализацию идеи мемориального комплекса на Советской площади. За два года от конкурса эскизов скульптур до открытия комплекса на День Республики Уфа получила уникальный памятник, вставший в один ряд с самыми знаковыми мемориальными комплексами страны в честь Великой Победы.
Об авторе скульптуры
Автором ансамбля стал известный российский скульптор, профессор, академик Российской академии художеств Салават Щербаков. Художник не просто так носит столь знаковое для Башкирии имя – Салават. Его отец был башкиром, родившимся в Оренбургской области и участвовавшим в Курской и Сталинградской битвах Великой Отечественной войны.
Немного о центральной фигуре всадника
Минигали Шаймуратов изображен верхом на коне во время атаки. Интересен факт, что для скульптуры позировал настоящий конь прямо в мастерской, и, говорят, делал это ответственно. В руках у генерала копия плётки с памятника Салавату Юлаеву. Автор делился, что у него поначалу была дилемма - сделать героя в момент гибели или во время атаки, но так как он не хотел, чтобы скульптура превратилась просто в мемориал, а стала чем-то большим, выбрал второй вариант.

Высота самого всадника от постамента до макушки – 6,5 м, а вместе с постаментом уже 13,5 м. Всего на отлив всех деталей из бронзы ушло более 40 тонн меди, а скульптуру везли по частям на фурах и собирали уже на площади. Первоначально памятник планировали доставить в собранном виде на барже по реке, но отказались из-за дороговизны.
Рельефы, которые превращают памятник в настоящий музей истории Башкирии
Постамент памятника с трёх сторон украшают тематические рельефы, которые наполнены историческими деталями. Команда, работавшая над скульптурой, тщательно изучала архивные документы, также они посещали родную деревню генерала в Кармаскалинском районе. Если встать перед генералом, то справа у вас будет рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», а слева – «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», на тыльной стороне рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа.
«Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии»
Рельеф полностью рассказывает историю дивизии от формирования до Дня Победы. В центре его изображена атака кавалерии, чуть левее вы можете увидеть всех командиров дивизии и полков (3). Среди них представитель Чеченской Республики на открытии даже узнал своего земляка. Над ними расположено здание (6), и если вы переведете взгляд на Министерство сельского хозяйства напротив, то поймете, что это именно то самое здание. Там был расположен обком партии и перед ним Шаймуратов докладывал руководству о готовности дивизии к отправке на фронт. А рядом, чуть ниже и ближе к тыльной стороне, второе здание – это станция Дёма, где располагался штаб кавдивизии.

Слева у ног командиров изображена стопка бумаг, поверх которой лист с китайскими иероглифами и традиционной для Китая лодкой (5). Это, как сейчас модно говорить, «пасхалка», которая отсылает нас во времена, когда Шаймуратов работал военным атташе в Китае, а скрытые листы ниже говорят о секретности его разведывательного доклада оттуда. Еще ниже доклада лежит револьвер (4), он сделан точно по образу личного оружия генерала, которое хранится в музее его памяти. Теперь посмотрим на часть рельефа перед атакующими кавалеристами. Наименования населенных пунктов (1) – это весь боевой путь 112-й кавдивизии от Уфы до Берлина. Обратите внимание, что Дебальцево отмечено ветвью, таким образом художник указал место гибели Шаймуратова, но дивизия после этого продолжила двигаться дальше и дошла до самого Рейхстага (2), здание которого изображено выше. Берлин отмечен одним из символов Победы – танком Т-34. У здания рейхстага можно разглядеть пленных немцев, поднявших руки вверх, и разбитые немецкие танки, с которыми воевала кавалерия.
«Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах»
Рельеф рассказывает историю народа, самого Минигали Шаймуратова, а также историю башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года. В центре – атака башкирских лучников – «северных амуров» вместе с казаком. Слева – часть, посвященная башкирскому народу, там можно разглядеть их быт: юрты с верблюдами; башкир, играющих на музыкальных инструментах; момент соколиной охоты; отару овец.

Ниже расположена история детства Минигали Шаймуратова. Мальчик с гармошкой (12) олицетворяет детство и его любовь к музыке, которую он пронёс через всю жизнь, даже на фронте. Корабль рядом – пароход «Урал» (11), куда Минигали ушёл матросом в 14 лет, после смерти матери. Следом вы увидите бурлаков (10) – это символ тяжелой доли народа, отец Шаймуратова был батраком. Чуть левее главный символ башкирского народа – цветок курая (15), а выше герои башкирских эпосов – Урал-батыр, крылатый конь Толпар и лев. Над ними скульптор расположил крылатую фразу генерала, которой он поднимал своих бойцов в атаку: «Потомки Салавата отступать не умеют!». Над ней парит орёл – символ родного района Шаймуратова, а левее и сам Салават Юлаев, образ которого соотносится с образом на хорошо знакомом вам памятнике скульптора Тавасиева.

Перед атакующими кавалеристами – триумфальная арка в Париже (8), через которую торжественно проезжают «северные амуры» с казаками, а под ней различное оружие поверженной армии Наполеона. Над аркой два знамени – гвардейское и Президиума Верховного Совета БАССР, под которыми 112-я кавдивизия прошла всю войну. На другой стороне постамента также знамя президиума, но на русском языке, ведь оно было двусторонним. Выше разместили четыре ордена дивизии: Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова 2 степени и знак «Гвардия».
Рельеф «Родовые символы башкир»
Скульптор не просто отразил историю и боевой дух башкирского народа, с тыльной стороны постамента он разместил уникальный рельеф, посвященный всем тринадцати родам башкир. Согласно текста «Чингиз-наме», вожди башкирских племён получили свои вотчины и символы власти из рук самого Чингисхана. Одними из символов были птицы и деревья – они представлены на рельефе. В центре – символ цветка курая, который связывает все рода.
Колоннада из мансуровского гранита
Сама колоннада состоит из 24 колонн, которые формируют два крыла – западное и восточное. Высота знаменных групп – 11 метров, а колоннады – 7,7 метра. Весь скульптурный комплекс растянулся на 62 метра в длину и на 29 метров в глубину. Колоннада изготовлена из мансуровского гранита, добытого на месторождении Учалинского района.

На верху колоннады расположена надпись на русском и башкирском языках: «Павшим в боях за Родину посвящается», а сама колоннада, огибающая памятник, по задумке автора, символизирует объединение народа перед лицом врага.

На мемориальных колоннах в центре размещены тексты указа Президента РФ о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя Российской Федерации и списки бойцов Башкавдивизии - 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы на башкирском и русском языках.

На колоннаде по краям симметрично размещены так называемые арматюры, они дополнительно погружают зрителя в военную историю. Здесь представлены орудия, амуниция и снаряжение башкирских воинов трёх эпох: древнего башкира, «северных амуров» и кавалеристов 112-й кавдивизии. Обратите внимание на сёдла в центре арматюр, слева – седло Салавата Юлаева, а справа – Минигали Шаймуратова.

Теперь, вооружившись нашим гидом по памятнику Шаймуратову, вы сможете удивить друзей или приезжих гостей своими знаниями не только о генерале и его дивизии, но и об истории башкирского народа.
Текст, инфографика - Роман Осокин
Дизайн - Рената Вахитова

