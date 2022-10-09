 
Восемь интересных фактов о памятнике генералу Шаймуратову в Уфе
11 октября в Уфе пройдёт церемония открытия памятника генералу Минигали Шаймуратову. Напомним, в начале 2020 года Радий Хабиров предложил полностью реконструировать Советскую площадь в центре Уфы, создав на ее месте современное общественное пространство с памятником Герою России посередине. Мы собрали самые интересные факты о новой достопримечательности города.
1. Это не просто памятник, а множество историй
Памятник носит имя легендарного башкирского героя, командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генерал-майора Минигали Шаймуратова. На памятнике он представлен в напряженный момент кавалерийской атаки. Но посвящен ансамбль всем воинам-защитникам Родины: от «северных амуров» и героев 112-й кавдивизии до воинов-интернационалистов и сегодняшних защитников суверенитета страны.
Один рельеф композиции называется «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», второй – «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии». На мемориальных башнях размещены списки бойцов Башкавдивизии - 78 Героев Советского Союза и пять полных кавалеров ордена Славы. На фасаде можно увидеть геральдический щит, увенчанный Звездой Героя России.
«Решаем важную задачу — что студенты будут тереть на памятнике перед экзаменами как талисман. Я предлагаю сапожок вот этого мальчика — образ Шаймуратова в детстве»,
- написал как-то Радий Хабиров в своих соцсетях, представляя фрагменты барельефов комплекса.
2. С Советской площади начался путь Башкавдивизии
Именно на Советской площади в марте 1942 года командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов доложил руководству республики о том, что бойцы готовы к отправке на фронт. Дивизия прошла всю войну и дошла до Берлина.
3. Над проектом работали десятки людей
Памятник возвели по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова, а работали над ним несколько десятков человек – художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки. Авторы проекта побывали на родине генерала в Кармаскалинском районе, где изучали архивные документы, потом погружались в историю башкирских всадников и кавалерии. Все изучалось до таких мелочей, что специально в Петербург, где располагались мастерские, вылетал артист театра Файзи Гаскарова - показывал движения башкирских танцев для сюжетов на барельефе.
4. Изготовлено из башкирского гранита
Общие габариты композиции - 62 на 29 метров, высота с учетом рельефа – 15 метров. Колоннада состоит из 24 колонн и 6 полукруглых пилястр. Все изготовлено из башкирского гранита Мансуровского месторождения. Это Учалинский район республики. На весь ансамбль ушло более 40 тонн бронзы. Сроки были сжатые, а объем работ огромный, поэтому отливали ее сразу на трех предприятиях Москвы и Подмосковья.
5. Привезли в Уфу по частям

Как рассказал Салават Щербаков в интервью агентству «Башинформ», высота памятника крупнее обычных конных статуй, которые стоят в Европе, в Москве, в Петербурге. По самому всаднику - размером он приближается к Салавату Юлаеву, который является одним из крупнейших в Европе. Вначале памятник собирались везти в Уфу на баржах, но выяснилось, что это очень долго и существенно дороже. Поэтому его привезли в наш город на фурах. Правда, пришлось везти частями и собирать уже на месте, так как полностью статуя не помещалась, а если бы ее везли в открытом кузове – не проехала бы под дорожными развязками.
6. Благодаря памятнику открыли два сквера и сухой фонтан
Много лет на Советской площади была автопарковка. Она никому не нравилась, но все говорили, что так уж повелось и ничего поделать нельзя. Прошло всего несколько лет и на месте душной и пыльной автопарковки открывается наша, уфимская «Красная площадь» - с современной архитектурой всероссийского масштаба, фонтаном летом и катком зимой и двумя новыми скверами - перед педагогическим университетом имени Акмуллы и детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова. Архитектурно-скульптурный ансамбль памятника сделал ее главной площадью республики. Кстати, тут раньше тоже все было огорожено заборами. Их убрали и сделали современное общественное пространство.
7. Куранты сыграют «Шаймуратов-генерал»
Кстати, про Красную площадь. Те самые легендарные куранты на Советской площади сейчас перенастраивают. После официального открытия памятника, ежедневно в полдень они будут играть мелодию «Шаймуратов-генерал».

В ролике можно послушать рок-версию легендарной композиции в исполнении группы «Аргымак».
8. Теперь это главная достопримечательность Уфы
Новый памятник в Уфе архитекторами уже поставлен в один ряд с крупнейшими символами Победы: Ржевским мемориалом и мемориальным комплексом «Саур-Могила». И экскурсии по Уфе на двухэтажном автобусе будут начинаться тут, с Советской площади, а не от Гостиного двора, как раньше.
Идут последние приготовления к торжественному открытию
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Валерий Шахов, Пресс-служба ансамбля им. Ф. Гаскарова, ИА «Башинформ», Руслан Шарафутдинов.
Верстка: Валерия Любина.
09.10.2022 г.