Восемь интересных фактов о памятнике генералу Шаймуратову в Уфе

Много лет на Советской площади была автопарковка. Она никому не нравилась, но все говорили, что так уж повелось и ничего поделать нельзя. Прошло всего несколько лет и на месте душной и пыльной автопарковки открывается наша, уфимская «Красная площадь» - с современной архитектурой всероссийского масштаба, фонтаном летом и катком зимой и двумя новыми скверами - перед педагогическим университетом имени Акмуллы и детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова. Архитектурно-скульптурный ансамбль памятника сделал ее главной площадью республики. Кстати, тут раньше тоже все было огорожено заборами. Их убрали и сделали современное общественное пространство.