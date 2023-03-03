В Уфе Дмитрий Чернышенко встретился с молодыми учеными и рассказал о мерах поддержки науки

В Уфе состоялась встреча заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и Главы Башкирии Радия Хабирова с молодыми учеными, изобретателями и предпринимателями Евразийского НОЦ мирового уровня. Вела встречу сенатор от Башкирии Лилия Гумерова.

Федеральный вице-премьер отметил, что научно-образовательная среда региона в последние годы получила мощный импульс к развитию.

«В условиях беспрецедентного давления, с которым столкнулась наша страна, на самом деле, у нас появляется огромное окно возможностей. Прежде всего, речь идёт об эффективном выполнении поручений президента России о достижении технологического суверенитета. Поэтому то, чем вы занимаетесь, крайне важно. Наши парламентарии вышли с предложением сделать понятие „технологический суверенитет“ юридически значимым и закрепить его юридически. Нам надо быть в конкурентной среде, постоянно добиваться, чтобы наши разработки были самыми передовыми. Важно, чтобы интеллектуальная собственность и все патенты оставались в наших руках. Наша способность масштабировать собственную технологию и коммерциализировать её — это и есть технологический суверенитет», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в связи с этим наука будет поддерживаться государством. В частности, для создания комфортной среды для студентов, преподавателей, ученых — в ряде городов в образовательных центрах будут строиться кампусы, которые станут своеобразным «местом силы». На 2023–2024 годы предусмотрена поддержка российских НОЦ в размере 5 млрд рублей. Вице-премьер считает, что государство должно помочь вывести разработки молодых ученых на рынок, чтобы те могли заниматься только своей работой, не отвлекаясь на другое.

Для личной поддержки ученых предназначены федеральные и республиканские жилищные сертификаты, создаются программы предоставления служебного жилья и жилищно-строительные кооперативы. Порядок получения господдержки для ученых будет существенно упрощен по поручению президента, сказал Чернышенко.

Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил федеральный центр за помощь в создании НОЦ.

«Мы прошли очень непростой путь. Помните, как мы начинали? Очень трудный процесс был, — обратился Глава к преподавателям. — Мы сформировали большое научное сообщество, начали участвовать во всех программах. Только что мы посмотрели работы ученых университета, и здесь есть чем гордиться.

Ваша задача — двигать науку, наша — поддерживать вас. Несмотря на все сложности, на текущий год для сотрудников НОЦ республиканский бюджет выделяет 200 млн рублей на улучшение жилищных условий и стажировки», — сказал Радий Хабиров.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов, ученые озвучили свои насущные проблемы, в том числе — о функционировании лабораторий, базах данных и исчезнувшей возможности участвовать в зарубежных рейтингах. В России предстоит создать 900 научных лабораторий, которые возглавят молодые ученые в возрасте до 30 лет, напомнил Дмитрий Чернышенко. На последний вопрос он ответил, что это была «колониальная зависимость», сожалеть о которой не стоит — в стране будут созданы свои системы рейтингования, а горизонтальные связи с зарубежной наукой все равно будут действовать, считает вице-премьер.

Сотрудники НОЦ также спросил Главу Башкирии, когда будет сдан студенческий кампус.

«IQ-парк должен открыть двери в конце 2023 года, это будет творческая зона для студентов. Вторую очередь кампуса запланировано ввести в конце 2025 года», — ответил Радий Хабиров.

«Опросы показывают, что 80% населения гордятся отечественной наукой, а 64% родителей хотели бы, чтобы их дети занимались научной деятельностью. Так что можете считать, что вы оправдываете надежды», — сказал молодежи Дмитрий Чернышенко. Также, отвечая на вопросы, он рассказал, что встретил свою любовь, будучи студентом. «И вы ничего не бойтесь, все будет хорошо — смело создавайте семьи, рожайте детей», — напутствовал вице-премьер уфимских ученых.