Дмитрий Чернышенко принял участие в открытии нового футбольного манежа в Уфе

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совместно с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым принял участие в открытии нового крытого футбольного манежа в Уфе и дал старт турниру фиджитал по футболу «Я – герой». Вице-премьер российского правительства и Глава региона также пообщались с детьми – участниками соревнований.

Как ранее сообщал «Башинформ», Дмитрий Чернышенко прибыл сегодня в столицу Башкортостана с рабочим визитом.

Общий объем финансирования нового крытого футбольного манежа составил 653 млн рублей, из них около 550 млн рублей - средства федерального бюджета в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

«В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» правительство России совместно с Башкортостаном подарили ребятам из республики замечательный манеж, на котором будут коваться наши будущие победы. Крайне важно, что вы здесь и сейчас получили заряд и частичку тепла от тех, кто уже достиг успехов. А вы будете достигать их в будущем», – заявил Дмитрий Чернышенко.

Заместитель председателя правительства вручил детско-юношеским командам Уфы сертификат на новую футбольную экипировку. Также вместе с Главой республики он наградил трех лучших сельских тренеров сертификатами на 1 млн рублей.

Вице-премьер дал старт турниру по фиджитал-футболу «Я – герой»:

«Фиджитал – это новый вид спорта на стыке образования, спорта и цифровизации. В феврале 2024 года наша страна проведет первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». В его программе будет 16 технологичных дисциплин, одна из них – фиджитал-футбол. Сегодня мы даем старт турниру в Уфе. И я призываю юных спортсменов совершенствовать свои навыки и всегда верить в свои силы», - обратился он к юным спортсменам.

Зрители увидели красочное зрелищное открытие, в котором свое мастерство показали чемпионы мира и России по футбольному фристайлу, а также выступления лучших детских танцевальных коллективов. Для участия в турнире в Уфу приехали детские футбольные клубы из Казани, Оренбурга и Екатеринбурга. Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров сделали и символический ввод мяча в товарищеском матче между ФК «Уфа» и ФК «Рубин».

На новом манеже около 700 юных футболистов республики установили новый рекорд страны по чеканке (набиванию) мяча. Для фиксации массового достижения пригласили редакцию Книги рекордов России.

Глава Башкортостана поздравил жителей Уфы с началом работы нового спортивного объекта.

«Сегодня очень радостное событие в жизни нашей республики. Мы открываем новый футбольный манеж. Таких объектов должно быть гораздо больше. Поэтому главная задача, которую мы видим для себя – строить, строить и строить, – сказал Радий Хабиров. – Мы строим Дворец борьбы, Дворец фехтования, огромное количество ФОКов и бассейнов по всей республике. Мы точно знаем, что это даст возможность мальчишкам и девчонкам найти для себя самый желанный вид спорта, стать сильными, хорошими людьми, научиться уважать старших и поддерживать друг друга».

Дмитрий Чернышенко также пообщался с чемпионом России по киберспорту Робертом Фахретдиновым (никнейм: ufenok77). Речь шла о развитии интерактивных спортивных дисциплин в стране.