В Башкирию с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко

В Башкортостан 3 марта с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. В Уфе вице-премьер встретится с молодыми учёными и технологическими предпринимателями Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, посетит научно-образовательный центр «Роснефть-УГНТУ» и передовую инженерную школу «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий.

В программе визита Дмитрия Чернышенко – встреча с Главой Башкортостана Радием Хабировым, посещение ведущих вузов и творческих пространств Уфы, осмотр Центра управления республикой с презентацией современных цифровых решений для различных отраслей экономики.

Также заместитель председателя правительства страны проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития и реализации проектов в рамках института кураторства федерального округа, сообщается на сайте Главы РБ.