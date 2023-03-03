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Вчера, 20:30

Вице-премьер правительства России отметил успехи Башкирии в области науки и технологий

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

«Существует очень развитое „меню“ предложений и инструментов, чтобы обеспечить развитие науки и высшего образования. Правительство России, министерство высшего образования предложило целый ряд проектов, в которых необходимо участвовать. Поэтому мы и заявляемся на каждый проект», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ЦУР Башкирии с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

«Дмитрий Николаевич (Чернышенко — прим. ред.) справедливо заметил, что мы участвовали в конкурсах и на Евразийский образовательный центр мирового уровня, и в программе «Приоритет-2030», и в передовой инженерной школе «Моторы будущего», и так далее. Мы научились правильно участвовать в конкурсах, научились готовить документацию, научились побеждать. Поэтому сейчас наша высшая школа и науки реально ощущают результаты этих действий. В первую очередь это касается интеграции, кооперации бизнеса, государства и науки. Это нетривиальная, сложная задача, которая не решается просто. Во-вторых, существенно увеличилось финансирование высшего образования и науки в Башкортостане. Это тоже результат участия и победы на этих конкурсах, — заметил Радий Хабиров. Он выразил за это признательность правительству России и курирующему заместителю премьер-министра — Дмитрию Николаевичу Чернышенко, министерству высшего образования.

«Нас слышат, нас понимают, нам помогают. Соответственно, есть хороший результат», — подчеркнул Глава Башкортостана.

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко в свою очередь поздравил руководство Башкортостана и всех молодых учёных, которые способствовали тому, что по итогам 2022 года Башкортостан занял четвёртое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития.

«Это очень хороший результат. Так держать», — добавил вице-премьер.

Автор:Азат Гиззатуллин
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