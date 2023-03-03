Дмитрий Чернышенко назвал передовым опыт ЦУР Башкирии по обратной связи и информационной аналитике

3 марта в Уфе заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Центр управления Республикой Башкортостан.

Как сообщал «Башинформ», к двум традиционным для других российских ЦУР направлениям — обратной связи и информационному — в Башкортостане есть блок экономической аналитики. В числе его задач — управление значимыми проектами, контроль за соблюдением сроков «дорожных карт» по объектам.

Дмитрию Чернышенко рассказали и об особенностях работы с обращениями жителей в соцсетях. В ЦУР Башкортостана на них не просто отвечают, а анализируют, сопоставляют и с итоговыми предложениями по решению вопросов выходят на уровень совещаний в министерствах и ведомствах. Если необходимо, организуют межведомственное взаимодействие с внесением основных решений в протокол, где указаны сроки и ответственные.

С мини-докладами выступили специалисты различных отделов ЦУР Башкортостана. Они рассказали о социологических исследованиях, в том числе по туризму, о мониторинге обращений жителей с помощью информсистем ЦУР «Инцидент менеджмент» и платформа обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», а также о задачах прикомандированных от министерств сотрудников.

Министр цифрового развития госуправления Башкортостана Геннадий Разумикин в целом рассказал о дашбордах, которые интегрированы в ЦУР.

«85 тематических панелей по 19 направлениям — это наработки профильных министерств и ведомств совместно с минцифры республики. Информационные панели позволяют системно использовать данные и принимать правильные решения», — указал министр.

Дмитрий Чернышенко отметил, что ЦУРы по всей стране решают крайне сложные и важные задачи. И от слаженности их действий зависит общий результат.

«Я очень впечатлён тем, что увидел. Честно скажу, всю страну объездили и везде обязательно заходим в командные центры губернаторов — ЦУРы. Но такого единения команды и Ситуационного центра, и ЦУРа (Центра управления республикой), и самого губернатора я вижу впервые. Вы большие молодцы. Но, поскольку вы передовики, с вас и самый большой спрос. У нас есть программа — мы берём лучшие решения и их в качестве стандарта распространяем на всю страну. Совместно с координационным центром правительства эту работу будет нужно сделать для того, чтобы разработанные в Башкортостане инструменты стали доступны для всей страны. Прежде всего, конечно, в новых наших субъектах. Там у нас вообще чистая поляна. Поэтому всё, что вы здесь своей „кровью“, своими каждодневными усилиями активизировали, находили лучшие решения, создали, теперь этим надо обязательно поделиться. Я знаю, что это не очень благодарная работа, потому что одно дело делать для себя, другое дело — сделать для кого-то. Нужно это правильно упаковать, задокументировать, описать, научиться этому обучать. И вот в этом, собственно, ваш труд, помимо того труда, который вы уже затратили, будет заключаться. Но я уверен, что у вас получится, потому что Глава у вас эффективный, ориентирован на результат и создал уникальные условия, которые приводят к тому, что эффективность госуправления повышается в разы. Мы это видим, чувствуем и вы все видите по результатам, по качеству жизни в стране, по росту инвестиционного климата, 5 место в стране занимаете. Это все ваш труд, материализовавшийся в результаты. Поэтому - так держать! Двигаться вперёд к ещё лучшим результатам! Алга», — высказал свои пожелания Дмитрий Чернышенко.