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Сегодня, 12:17

Радий Хабиров наградил добровольцев–спасателей из Башкирии, работавших в Турции

скриншот трансляции
Фото:скриншот трансляции

Сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана наградил добровольцев-спасателей – участников ликвидации последствий землетрясения в Турции.

«Я хочу выразить всему нашему отряду слова благодарности. Это в традициях нашей республики, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Помощь была очень уместной и высокопрофессиональной. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей. Вы работали в очень сложных условиях. Мы также отправили 25 тонн гуманитарной помощи в Турцию и 18 тонн - в Сирию», - сказал Радий Хабиров.

Благодарностью Главы республики были поощрены начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов, начальник поисково–спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев  и начальник оперативного отдела аварийно-спасательной службы Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Надежда Отвесова. 

Автор:Азат Гиззатуллин
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