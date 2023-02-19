«ВЕЗДЕ ТРУПЫ»

Большую помощь отряду добровольцев оказал представитель Башкирии в Турции.

«Он владеет несколькими языками – английским, русским, татарским. Координировал нас, так как мы столкнулись с языковым барьером. Мы говорили по-татарски, по-английски, турки нас более-менее понимали. Помог и с экипировкой: на второй-третий день свою обувь выбросили, он съездил, купил нам добротные рабочие ботинки. Также нам выдали фонарики, кусачки, очки, респираторы. Работать было комфортно. На всех объектах было очень много спасателей из Турции и других стран. Всегда на месте экскаваторщики. Всюду шум и грохот техники, жестами показывали, где рыть, какой мусор убирать», - сообщил старший группы.

Где находили ниши-пустоты, отдельно ковыряли руками, осматривали. Так, на второй день наши спасатели нашли семью из трех человек.

«Экскаватор поработал, обнаружил нишу. Приходят специалисты с тепловизорами, примерно определяют, где могут находиться тела. Они сканируют, мы в этом направлении роем, попадаем в нишу, начинаем ее разрабатывать, разбирать. В случае с семьей тепловизор мало помог, мы работали по плану, сверху расчищали завал. В один момент сковырнули плиту, там оказалась пустота. Увидели человека, он был жив, подал голос. И далее нашли его супругу и их ребенка. Они провели под завалами шесть дней. Лично мое состояние при этом, я словно рабочая машина. Живые – отлично! Значит все не зря, значит надо идти вперед, дальше ковырять, грызть, искать. Есть порядок действий: выполнил одну задачу, берешься за следующую. У меня не было сверхэмоционального всплеска. После того, как достали семью, мы работали до двух часов ночи в таком же режиме. И последующие дни также: в шесть часов утра подъем, ближе к ночи отбой. На девятый день нашли живой женщину, сдавленную бетонными плитами, в тяжелом состоянии. Она еле дышала. Еще двоих отработала наша собака-спасатель Торин. На нашем последнем объекте достали живой кошку. Каждому живому все радовались», - поделился Денис Габдрахимов.

В течение недели региональные спасатели-добровольцы работали на территории четырех рухнувших многоэтажных домов. Каждый представлял собой огромный завал. Отряд делился на три группы и отрабатывал высотку с разных сторон, с тремя-пятью экскаваторами.

«Там везде трупы. Куда пальцем не ткни, трупы. И соответствующий запах стоит. Когда ты ковыряешь-ковыряешь завалы, натыкаешься на пустоты, то уже по запаху определяешь, что там мертвый человек. Тогда уже аккуратно экскаватор начинает разгребать мусор, потом мы вручную убираем все вокруг тела и достаем его. Среди найденных погибших было много маленьких детей, в том числе и младенцы, и малыши, 3-4 лет. Тут самое главное, не переводить эмоции на себя, не ставить себя на место погибших, иначе можно сломаться», - отметил собеседник «Башинформа».