Из Турции домой в Башкирию 17 февраля вернулись 25 добровольцев-спасателей. Отряд волонтеров был создан по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова для оказания помощи пострадавшим, поиска погребенных заживо людей и устранения последствий сокрушительного землетрясения на территории Кахраманмараша. За неделю нашим волонтерам удалось найти шестерых выживших и достать тела 54 погибших.
Старшим группы стал спасатель I класса, начальник центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы госкомитета Башкирии по ЧС Денис Габдрахимов. В беседе с журналистом информационного агентства «Башинформ» Денис Рашитович рассказал о спасательной миссии отряда.
ДВА ЧАСА НА СБОРЫ
Команда добровольцев набралась оперативно. Все они находились в официальных отпусках.
«Желающих было много. Мы ехали как гражданские лица, не спецбортом. Полетели только те, кто находился в Уфе, смог за два часа собраться, и у кого на руках был загранпаспорт. У 25 людей из двух отрядов все сложилось. У нас всегда наготове рюкзаки, укомплектованные всем необходимым. Внутри сухпаек на три дня, сменное белье, каски, средства личной гигиены, маски, очки, фонарики и прочее. Мы к подобным вещам готовы всегда. Схватили рюкзаки, бросили в автобус и - в аэропорт», - отметил Денис Габдрахимов.
Все, кто поехал в Турцию, это опытные спасатели I, II и III класса, готовые ко всему. Так, у собеседника информагентства почти 20-летний стаж работы. Он провел множество аварийно-спасательных работ на железнодорожном транспорте, участвовал в ликвидации последствий обрушения подземной автопарковки в Уфе, чрезвычайной ситуации в деревне Краснокамского района, где ураганным ветром были повреждены жилые дома и соцобъекты, а также в ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов на территории Урмана.
«Мы успели уже и трупы на себе потаскать с десяток. Когда спасателей набираешь в отряд, то сразу предупреждаешь, что есть такой момент - работа с погибшими. Все к этому, даже при трудоустройстве, эмоционально готовы. Раз в год проводим работу в морге – спасатели присутствуют при вскрытии тел. Не сказать, что в Турции мы были психологически сильно ошеломлены, разве только большими объемами», - сказал Денис Рашитович.
Волонтеры-спасатели ночью прибыли в горный труднодоступный район Кахраманмараша, где была одна из самых больших зон разрушений. Разместились и сразу направились в штаб по ликвидации последствий землетрясения, где им дали адреса для отработки.
«ВЕЗДЕ ТРУПЫ»
Большую помощь отряду добровольцев оказал представитель Башкирии в Турции.
«Он владеет несколькими языками – английским, русским, татарским. Координировал нас, так как мы столкнулись с языковым барьером. Мы говорили по-татарски, по-английски, турки нас более-менее понимали. Помог и с экипировкой: на второй-третий день свою обувь выбросили, он съездил, купил нам добротные рабочие ботинки. Также нам выдали фонарики, кусачки, очки, респираторы. Работать было комфортно. На всех объектах было очень много спасателей из Турции и других стран. Всегда на месте экскаваторщики. Всюду шум и грохот техники, жестами показывали, где рыть, какой мусор убирать», - сообщил старший группы.
Где находили ниши-пустоты, отдельно ковыряли руками, осматривали. Так, на второй день наши спасатели нашли семью из трех человек.
«Экскаватор поработал, обнаружил нишу. Приходят специалисты с тепловизорами, примерно определяют, где могут находиться тела. Они сканируют, мы в этом направлении роем, попадаем в нишу, начинаем ее разрабатывать, разбирать. В случае с семьей тепловизор мало помог, мы работали по плану, сверху расчищали завал. В один момент сковырнули плиту, там оказалась пустота. Увидели человека, он был жив, подал голос. И далее нашли его супругу и их ребенка. Они провели под завалами шесть дней. Лично мое состояние при этом, я словно рабочая машина. Живые – отлично! Значит все не зря, значит надо идти вперед, дальше ковырять, грызть, искать. Есть порядок действий: выполнил одну задачу, берешься за следующую. У меня не было сверхэмоционального всплеска. После того, как достали семью, мы работали до двух часов ночи в таком же режиме. И последующие дни также: в шесть часов утра подъем, ближе к ночи отбой. На девятый день нашли живой женщину, сдавленную бетонными плитами, в тяжелом состоянии. Она еле дышала. Еще двоих отработала наша собака-спасатель Торин. На нашем последнем объекте достали живой кошку. Каждому живому все радовались», - поделился Денис Габдрахимов.
В течение недели региональные спасатели-добровольцы работали на территории четырех рухнувших многоэтажных домов. Каждый представлял собой огромный завал. Отряд делился на три группы и отрабатывал высотку с разных сторон, с тремя-пятью экскаваторами.
«Там везде трупы. Куда пальцем не ткни, трупы. И соответствующий запах стоит. Когда ты ковыряешь-ковыряешь завалы, натыкаешься на пустоты, то уже по запаху определяешь, что там мертвый человек. Тогда уже аккуратно экскаватор начинает разгребать мусор, потом мы вручную убираем все вокруг тела и достаем его. Среди найденных погибших было много маленьких детей, в том числе и младенцы, и малыши, 3-4 лет. Тут самое главное, не переводить эмоции на себя, не ставить себя на место погибших, иначе можно сломаться», - отметил собеседник «Башинформа».
БЕТОННАЯ ТРУХА
Наши спасатели воочию увидели, из чего были построены дома, превратившиеся в руины, в бетонные могилы для своих жильцов.
«Мне кажется, что дома разрушались из-за качества бетона, строительных материалов. Я знаю, что бетон тяжело раздолбить. А тут, его бьешь кувалдой, и он сыпется. В труху разлетается. Многие дома устояли. Наверное, теперь они будут пересматривать свои ГОСТы, нормативы строительства, учитывая сейсмоустойчивость», - заявил собеседник.
НЕРВНАЯ ОБСТАНОВКА
Там, где велись поисково-спасательные работы, родственников старались не пускать, но они все равно были рядом в ожидании чуда или печальных новостей.
«На одном из объектов, на котором мы ранее работали, экскаваторщик начал ковырять дальше, и он случайно порвал пополам тело. Пришел родственник погибшего и застрелил экскаваторщика… Родные очень переживают, все на нервах. На предпоследнем объекте координатор поисков очень верующий: много времени тратилось на трупы, на то, чтобы их сразу в саван обернуть, и только тогда вытаскивать. Им вроде как объясняешь, что под завалами могут быть живые люди, что дорога каждая минута... Пока они все это делали, вся техника стояла», - рассказал спасатель.
В местах разрушений было очень много полиции с оружием, военных. Мародеры проявляли активность.
«Ночью слышали автоматную очередь. Но мы больше переживали за то, что земля под ногами, бывало, дрожала. Особенно, когда в первый раз затрясло, стало неспокойно, волновались, что что-нибудь сейчас на нас обвалится. Непродолжительно, секунд пять-десять длились толчки», - сказал Денис Габдрахимов.
ЧЕРЕДА СЛУЧАЙНОСТЕЙ
Живых из-под завалов находили и на шестой, и на девятый день. Спасатель считает, что, возможно, это череда случайностей.
«Выжившие при обрушении попадали в ниши, в которых их не сдавило. Перегородка в момент обрушения дома падала не в направлении людей. Обе стены падали от них. Образовывались пустоты. Если бы хотя бы одна стена падала внутрь, то возможности выжить не было бы. Кроме того, завал разбирается сверху, на этих местах работает тяжелая техника, метра два мусора, бетонной крошки убирает. И большая удача, что в процессе всех этих работ, не произошло дальнейшего обрушения, и люди выживали», - заявил спасатель.
БЛАГОДАРНОСТЬ И ОПЫТ
«В процессе работы нас постоянно поддерживали турецкие граждане. Спрашивали, откуда мы, руку жали. Волонтеры постоянно предлагали выпечку, носили нам воду, чай, еду, раздавали бафы. Приносили зарядки для телефонов. И все с добротой. Когда мы приехали в Стамбул, там, видя, что мы спасатели, нам дружно аплодировали, благодарили. Благодарность ощущалась в каждом моменте, - подытожил собеседник «Башинформа». - Мы приобрели очень большой опыт работы по ликвидации последствий завалов. Увидели и взяли на заметку, насколько технически хорошо оснащены службы Турции и других стран. Сделали для себя выводы, как проводить профессиональную подготовку спасателей, с учетом полученного опыта».