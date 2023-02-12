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Сегодня, 18:37

Собака-спасатель Торин из Уфы обнаружил двоих живых людей под завалами в Турции

госкомитет РБ по ЧС
Фото:госкомитет РБ по ЧС

Благодаря собаке-спасателю Торину в Турции были обнаружены еще двое живых людей под завалами.

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ оп ЧС, добровольцы-спасатели из Башкортостана продолжают работу по разбору завалов в Турецком городе Кахраманмараш.

«За эти дни было спасено пятеро пострадавших, двоих из них нашел Торин. Работы по ликвидации последствий землетрясения продолжаются» – сказала кинолог-спасатель Надежда Отвесова.

Ранее добровольцы-спасатели из Башкортостана обнаружили под завалами в Турции живыми семью из трех человек, находившихся в вынужденном плену там шесть дней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Радий Хабиров.

Как сообщал ранее «Башинформ», по поручению руководителя региона в Турцию для ликвидации последствий землетрясения отправлен отряд из 25 добровольцев-спасателей. Добровольцы из Башкирии работают в городе Кахраманмараш. В составе отряда - спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы помочь. 

Кроме того, в самое ближайшее время в Турцию прибудут 25 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Среди них - палатки, одеяла, детские вещи и питание. Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики. 

Видео:госкомитет РБ по ЧС
Автор:Дарья Субботина
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