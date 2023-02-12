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Сегодня, 08:54

Спасатели Башкирии под завалами в Турции обнаружили живыми семью, находившуюся там шесть дней

соцсети
Фото:соцсети

Добровольцы-спасатели из Башкортостана обнаружили под завалами в Турции живыми семью из трех человек, находившихся в вынужденном плену там шесть дней. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава республики Радий Хабиров.

«Наши парни, добровольцы-спасатели работают. И если даже они спасли одного человека, мы будем понимать, все не зря! Работайте, братья!», - прокомментировал видео из Турции Радий Хабиров.

Как рассказал один из башкирских добровольцев-спасателей, к концу второго дня работы на завалах ими была обнаружена семья из трех человек - муж, жена и ребенок.

«При разборе завалов мы проделали небольшой лаз и оттуда послышались голоса. Затем, совместно с турецкими спасателями, нами были извлечены муж, жена и ребенок. Они переданы медикам и доставлены в больницу. Это событие очень сильно радует, что спустя шесть дней есть большая вероятность найти в завалах еще», - подчеркнул он.

Как сообщал ранее «Башинформ», по поручению Радия Хабирова в Турцию для ликвидации последствий землетрясения отправлен отряд из 25 добровольцев-спасателей.

«В традициях Башкортостана всегда было поддерживать и выручать из беды тех, кто в этом нуждается. Обладая необходимыми компетенциями для таких случаев, наши спасатели-добровольцы взяли отпуска и выехали на помощь пострадавшим», — пояснил Радий Хабиров.

Добровольцы из Башкирии работают в городе Кахраманмараш, сообщили ранее в госкомитете РБ по ЧС. В составе отряда - спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы помочь. 

Кроме того, в самое ближайшее время в Турцию прибудут 25 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Среди них - палатки, одеяла, детские вещи и питание. Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики. 

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, погибли 24,6 тысячи человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.

Видео:телеграм-канал Радия Хабирова
Автор:Галина Бахшиева
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