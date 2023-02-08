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Сегодня, 10:54

Голосуем за Торина! Собака-спасатель, герой статьи «Башинформа», участвует в международной премии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Собака-спасатель Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Стартовал первый этап голосования за народных героев, который продлится до 20 февраля 2023 года. В аварийно-спасательной службе госкомитета РБ по ЧС служит бордер-колли Торин. Его основная задача — поиск пропавших людей. Торин — единственная в Башкортостане собака-спасатель, которая официально состоит на службе. К своим обязанностям Торин подходит со всей ответственностью, и он тоже участвует в голосовании.

Чтобы поддержать Торина, нужно зайти на сайт https://www.dobrovserdce.ru/ в раздел «Номинанты», перейти в раздел голосования и отдать свой голос за Торина (номер — 14). Голосовать можно неограниченное количество раз.

Почти год назад Торин стал героем публикации информационного агентства «Башинформ» - «Основная задача — поиск пропавших людей»: фоторепортаж о единственной в Башкирии собаке-спасателе». Материал был отправлен на конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». История собаки-спасателя заинтересовала организаторов творческого состязания, и вот Торин — номинант премии.

Валерий Шахов
Валерий Шахов
Госкомитет РБ по ЧС
Валерий Шахов
Валерий Шахов
Госкомитет РБ по ЧС
Фото:Валерий Шахов
Видео:Ксения Калинина/ Никита Баренбаум / ИА Башинформ
Автор:Ксения Калинина
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