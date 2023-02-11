Через три дня 25 тонн гуманитарной помощи из Башкирии прибудут в Турцию. Об этом ИА «Башинформ» сообщил почетный генеральный консул Республики Турция в Уфе Рустэм Давлетов.

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали 20 665 человек. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.

«В рамках гуманитарной помощи пострадавшим в Башкирии было собрано 25 тонн различных вещей, в том числе палатки, одеяла, детские вещи и питание, пауэрбэнки для электронных устройств, - сказал Рустэм Давлетов. - Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики. Сейчас гуманитарный груз уже дошел до Казани, откуда отправиться в Турцию и прибудет к месту назначения через три дня».

Как уточнил Рустэм Давлетов, генконсульство Турции направило запрос на приобретение дополнительных вещей и оборудования, которые нужны пострадавшим. Это 1 миллион одеял, по 300 тысяч палаток, обогревателей и спальных мешков. Также нужны душевые кабины и биотуалеты. Необходимые вещи планируется закупать, в том числе у предприятий и предпринимателей нашей республики.

Как ранее сообщал «Башинформ», для оказания помощи пострадавшим в результате сокрушительного землетрясения в Турецкую Республику прибыли волонтеры из Башкирии. По поручению Главы региона Радия Хабирова туда был отправлен отряд 25 добровольцев-спасателей.

«В традициях Башкортостана всегда было поддерживать и выручать из беды тех, кто в этом нуждается. Обладая необходимыми компетенциями для таких случаев, наши спасатели-добровольцы взяли отпуска и выехали на помощь пострадавшим», — пояснил Радий Хабиров.

«Сейчас наши добровольцы работают в городе Кахраманмараш — это горный труднодоступный район, пострадавший от сокрушительной стихии. Наши ребята разделились на несколько групп и работают круглосуточно, разбирают завалы, извлекают тела погибших и помогают искать находящихся под завалами людей, — рассказали „Башинформу“ в госкомитете Республики Башкортостан по ЧС. — Организовано взаимодействие с местным штабом по ликвидации последствий землетрясения и другими коллегами-спасателями и добровольцами!»

Как уточнили в госкомитете, в составе команды работают спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы оказать помощь. Ранее сотрудники МЧС РФ за сутки в Турции вытащили из-под завалов живыми пять человек, а медики аэромобильного госпиталя в Турции за сутки оказали помощь более 100 пациентам.