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Сегодня, 18:41

Башкирия стала первым российским регионом, который отправил спасателей в Турцию

Для оказания помощи пострадавшим в результате сокрушительного землетрясения волонтеры из Башкирии, имеющие опыт спасателей, прибыли в Турецкую Республику. По поручению Главы региона Радия Хабирова туда был отправлен отряд 25 добровольцев-спасателей. Сегодня они начали работу в пострадавшем турецком Кахраманмараше.

Они уже приступили к разбору завалов и оказанию помощи пострадавшему населению Турецкой Республики. Вместе с отважными ребятами работает и Торин — собака, обученная поиску людей под завалами.

«Сейчас наши добровольцы работают в городе Кахраманмараш — это горный труднодоступный район, пострадавший от сокрушительной стихии. Наши ребята разделились на несколько групп и работают круглосуточно, разбирают завалы, извлекеают тела погибших и помагают искать  находящихся под завалами людей, — рассказали „Башинформу“ в госкомитете Республики Башкортостан по ЧС. — Организовано взаимодействие с местным штабом по ликвидации последствий землетрясения и другими коллегами-спасателями и добровольцами. Желаем успеха нашим волонтерам в этом нелегком деле!»

Как уточнили в госкомитете, в составе команды работают спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы оказать помощь. Ранее сотрудники МЧС РФ за сутки в Турции вытащили из-под завалов живыми пять человек, а медики аэромобильного госпиталя в Турции за сутки оказали помощь более 100 пациентам.

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