Глава Башкирии Радий Хабиров во время знакомства Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с деятельностью ЦУР РБ рассказал о работе башкирских спасателей в Турции. Сейчас бригада добровольцев из Уфы ищет выживших под завалами, помогает в ликвидации последствий землетрясения. На их счету уже несколько спасенных жизней.

«Наши спасатели в Турции на сегодняшний день спасли шесть человек. У нас хорошие спасатели и собака-спасатель», — сообщил Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что благодаря собаке-спасателю Торину в Турции были обнаружены еще двое живых людей под завалами. Добровольцы-спасатели из Башкортостана продолжают работу по разбору завалов в Турецком городе Кахраманмараш.

По поручению руководителя региона в Турцию для ликвидации последствий землетрясения отправлен отряд из 25 добровольцев-спасателей. В составе отряда - спасатели, которые, находясь в официальных отпусках, решили выехать на место трагедии, чтобы помочь.

Кроме того, в самое ближайшее время в Турцию прибудут 25 тонн гуманитарной помощи из Башкортостана. Среди них - палатки, одеяла, детские вещи и питание. Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики.