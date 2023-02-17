Новости Башкортостана и Уфы
74.76
+0.56
79.98
+0.41
83.59
-1.55
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 07:38

Радий Хабиров показал, как башкирских спасателей-добровольцев приветствуют в Стамбуле

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Радий Хабиров в своем телеграм-канале разместил видео, в котором жители Стамбула аплодисментами встречают спасателей-добровольцев из Башкирии. Они закончили свою работу в Турции и возвращаются домой. Спасателям из нашей республики удалось спасти из-под завалов шесть человек и достать тела 54 погибших.

«Спасибо, парни. Вы отработали достойно», - написал Глава Башкирии.

Как ранее сообщал «Башинформ», Башкирия стала одним из первых российских регионов, направивших спасателей-добровольцев на помощь в ликвидации последствий катастрофы.

Кроме того, республика направила в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи: палатки, одеяла, детские вещи и питание, пауэрбанки для электронных устройств и многое другое. Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики.

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7 балла. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 37 тысяч человек.

Видео:телеграм-канал Радия Хабирова
Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика