Радий Хабиров показал, как башкирских спасателей-добровольцев приветствуют в Стамбуле

Радий Хабиров в своем телеграм-канале разместил видео, в котором жители Стамбула аплодисментами встречают спасателей-добровольцев из Башкирии. Они закончили свою работу в Турции и возвращаются домой. Спасателям из нашей республики удалось спасти из-под завалов шесть человек и достать тела 54 погибших.

«Спасибо, парни. Вы отработали достойно», - написал Глава Башкирии.

Как ранее сообщал «Башинформ», Башкирия стала одним из первых российских регионов, направивших спасателей-добровольцев на помощь в ликвидации последствий катастрофы.

Кроме того, республика направила в Турцию 25 тонн гуманитарной помощи: палатки, одеяла, детские вещи и питание, пауэрбанки для электронных устройств и многое другое. Безвозмездную помощь оказали жители, предприятия и бизнес нашей республики.

Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7 балла. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 37 тысяч человек.