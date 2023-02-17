Радий Хабиров встретил вернувшихся из Турции добровольцев-спасателей

17 февраля в Уфе на Советской площади Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие во встрече добровольцев-спасателей – участников ликвидации последствий землетрясения в Турции.

– Благодарю всех вас за работу! У вас была тяжёлая миссия, и вы с честью с ней справились. Важно, что вы спасли шестерых человек, в том числе двух детей, – подчеркнул Радий Хабиров. – Турецкая сторона тоже благодарит вас за поддержку. В тяжёлую минуту мы отозвались и пришли на помощь – это в традициях нашего народа. Гордимся вами!

Сотрудник поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Денис Габдрахимов поблагодарил руководство республики за помощь в организации вылета.

– Когда произошла эта страшная трагедия, мы с коллегами единогласно решили, что должны помочь турецкому народу. Спасённые жизни – это результат работы нашей команды. Выражаю слова благодарности Радию Хабирову, представителям Башкортостана в Турции, которые оказали нам всестороннюю поддержку, – сказал Денис Габдрахимов. – Огромное спасибо и нашим семьям, которые терпеливо ждали нашего возвращения.

Справка

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение – сильнейшее на территории страны с 1939 года. В результате стихийного бедствия на 17 февраля зафиксировали порядка 40 тысяч погибших и 90 тысяч пострадавших. В зоне землетрясения в трёх городах работали более 200 специалистов из России, 25 из них из Башкортостана. Это добровольцы из Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям и Управления гражданской защиты Уфы. Они участвовали в спасательных работах в разрушенном землетрясением турецком городе Кахраманмараше в труднодоступном горном районе.

Республика помогла организовать спасателям-добровольцам вылет в Турцию. Для пострадавшего от землетрясения населения Башкортостан направил 25 тонн гуманитарной помощи с палатками, одеялами, детскими вещами и продуктами питания. Кроме того, передали 18 тонн гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике. В сборе груза приняли участие предприятия республики, предприниматели и неравнодушные жители.