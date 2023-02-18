«Мы радовались каждому найденному живым»: хозяйка пса-спасателя из Башкирии — о работе в Турции

Домой в Башкирию из Турции вернулись спасатели-добровольцы, которые помогали искать людей и устранять последствия мощнейших землетрясений на территории Кахраманмараша. Им удалось вытащить из-под завалов живыми шестерых человек, включая двоих детей, и, к сожалению, достать тела 54 погибших.
В составе республиканской группы работали внештатный кинолог аварийно-спасательной службы ГК РБ по ЧС Надежда Отвесова и ее «напарник» — бордер-колли по кличке Торин. О том, как в сложной обстановке действовала единственная собака региона, официально состоящая на службе, хозяйка четвероного специалиста рассказала корреспонденту «Башинформа».
«Торин помог спасти двух пострадавших людей. В Турции мы работали не только с коллегами из республики, к нам приходили и ребята из других мест завалов, с просьбами помочь обследовать те или иные полости, куда было трудно попасть. И вот во время очередной такой вылазки в обрушенное здание наш пес дал обозначение. На следующее утро мы узнали, что оттуда удалось вытащить женщину и парня. Конечно, чувствовали огромную радость — каждая спасенная жизнь делает нас счастливыми. И на обратном пути мы все время смотрели местные новости, сильно переживали», — говорит Надежда Отвесова.
Несмотря на то, что Торин профессионально обучен поиску в том числе и в условиях техногенных катастроф, к подобному катаклизму, по словам кинолога, быть готовым просто невозможно. Однако все трудности собака преодолела достойно.
«Во время тренировок мы испытывали его в самых разных ситуациях, но ведь шумы, пыль и множество различных запахов не сымитируешь. То, что нам пришлось там преодолеть, не описать никакими словами. Тем не менее, Торин показал себя очень достойно, блестяще выполняя все задачи. Были моменты, когда он уставал, поэтому мы давали восстановить силы и отдохнуть», — делится Надежда Отвесова.
А самым тяжелым для спасателей было справляться с тяжелой обстановкой катастрофы морально, и постараться не передать возникающие порой мрачные мысли животному.
«Порой было тяжело — у людей случилось большое горе… Здесь важно постараться абстрагироваться и взять себя в руки, потому что собака очень хорошо чувствует настроение своего хозяина. С Ториным у нас особая связь — хотя он и состоит на службе, но живет у меня дома. Кстати, скоро справит свой 8-й день рождения. Для пса я везла специальный сухой корм и делилась обедом, а помимо этого его активно угощали местные жители угощали, принося мясные и рыбные консервы», — рассказывает хозяйка.
Как ранее писал «Башинформ», Башкирия стала одним из первых российских регионов, направивших спасателей-добровольцев в Турцию на помощь в ликвидации последствий катастрофы. В ходе встречи с героями на Советской площади в Уфе Глава республики Радий Хабиров поблагодарил их за выполнение тяжелой миссии, отметив, что помощь другим в трудную минуту — в традициях народа России.
Напомним, пес-спасатель Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь!», став одним из лидеров народного голосования. Поддержать его можно на сайте https://www.dobrovserdce.ru/ в разделе «Номинанты» (собака указана под номером 14).
Подробнее о бордер-колли читайте в нашем фоторепортаже.