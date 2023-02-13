Торин, вперед! Собака-спасатель из Башкирии в списке лидеров голосования международной премии

Осталось несколько дней до завершения первого этапа народного голосования международной премии «Мой ласковый и нужный зверь!». Как сообщал «Башинформ», в конкурсе принимает участие четвероногий спасатель Торин, который сейчас с важной миссией трудится после сокрушительного землетрясения в Турции, и нашел двоих живых людей под завалами.

Чтобы поддержать Торина, нужно зайти на сайт https://www.dobrovserdce.ru/ в раздел «Номинанты», перейти в раздел голосования и отдать свой голос за Торина (номер — 14). Голосовать можно неограниченное количество раз.

По данным организаторов премии, по итогам третьей недели голосования в лидерах - кот-блогер Федя (Сальск, Ростовская область) — 38,16%, пёс Сармат (Сыктывкар, Республика Коми) — 34,79% и бордер-колли Торин (Уфа, Республика Башкортостан) — 6,92%. В общей сложности за героев отдано уже больше 46 тысяч голосов.

Почти год назад Торин стал героем публикации информационного агентства «Башинформ» - «Основная задача — поиск пропавших людей»: фоторепортаж о единственной в Башкирии собаке-спасателе». Материал был отправлен на конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». История собаки-спасателя заинтересовала организаторов творческого состязания, и вот Торин — номинант премии.