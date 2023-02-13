Новости Башкортостана и Уфы
72.79
0
78.05
0
85.68
-0.71
-5 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 16:06

Торин, вперед! Собака-спасатель из Башкирии в списке лидеров голосования международной премии

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Осталось несколько дней до завершения первого этапа народного голосования международной премии «Мой ласковый и нужный зверь!». Как сообщал «Башинформ», в конкурсе принимает участие четвероногий спасатель Торин, который сейчас с важной миссией трудится после сокрушительного землетрясения в Турции, и нашел двоих живых людей под завалами.

Чтобы поддержать Торина, нужно зайти на сайт https://www.dobrovserdce.ru/ в раздел «Номинанты», перейти в раздел голосования и отдать свой голос за Торина (номер — 14). Голосовать можно неограниченное количество раз.

По данным организаторов премии, по итогам третьей недели голосования в лидерах - кот-блогер Федя (Сальск, Ростовская область) — 38,16%, пёс Сармат (Сыктывкар, Республика Коми) — 34,79% и бордер-колли Торин (Уфа, Республика Башкортостан) — 6,92%. В общей сложности за героев отдано уже больше 46 тысяч голосов.

Почти год назад Торин стал героем публикации информационного агентства «Башинформ» - «Основная задача — поиск пропавших людей»: фоторепортаж о единственной в Башкирии собаке-спасателе». Материал был отправлен на конкурс «Мой ласковый и нужный зверь». История собаки-спасателя заинтересовала организаторов творческого состязания, и вот Торин — номинант премии.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика