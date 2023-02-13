Волонтеры-спасатели из Башкирии выполнили свою задачу в Турции - Радий Хабиров

Волонтеры-спасатели из Башкирии, уехавшие в Турцию помогать ликвидировать последствия страшного землетрясения, спасли пять человек и извлекли тела 17 погибших. Об этом 13 февраля на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщил председатель госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров.

«Ими найдены и спасены 14-летний мальчик и его родители. Еще двоих спасенных — 41-летнюю женщину и 18-летнего парня обнаружила собака-спасатель Торин наших волонтеров, — сказал Фарит Гумеров. — Наши спасатели нацелены только на работу, работали и в темное время суток, не жалея себя, без отдыха. Поэтому был результат».

Глава Башкирии Радий Хабиров передал добровольцам-спасателям слова благодарности.

«Я так и говорил, хотя бы одного человека они спасли, значит не зря, что туда они поехали. Они спасли пять человек. Спасибо нашему представителю в Турции, хорошо отработал. Мне кажется, задачи, стоящие перед нашими волонтерами-спасателями, на этой неделе объективно уже должны исчезать. Там будет работать уже техника. Наверное, на этой неделе их надо возвращать. Они свою задачу выполнили. Посоветуйтесь с турецкой стороной», — дал поручение Глава РБ.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что благодаря собаке-спасателю Торину в Турции были обнаружены еще двое живых людей под завалами.