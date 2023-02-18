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Вчера, 16:00

«Мы этого никогда не забудем»: люди из Турции поблагодарили Башкирию за помощь после землетрясений

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Представители Турции, которые сегодня проживают в Башкирии, поблагодарили республику за помощь, оказанную стране после серии масштабных землетрясений. На встречу спасателей-добровольцев, выполнявших почетную миссию по поиску выживших в Кахраманмараше, они пришли с цветами.

«Мы благодарим специалистов экстренных служб Башкирии, которые поехали на нашу Родину и помогли нашему народу. Мы всегда на связи с соотечественниками и сильно переживаем, у меня там много друзей, это страшная катастрофа. В Башкирии очень добрый народ, мы даже не ожидали настолько большой поддержки — столько пожеланий от людей, столько пожертвований, столько вещей и продуктов передали… Всему народу Башкирии большое спасибо от Турции, мы этого никогда не забудем», — рассказал «Башинформу» житель Уфы Барыш Джан.

Как ранее писал «Башинформ», Башкирия стала одним из первых российских регионов, направившим добровольцев в Турцию для ликвидации последствий крупной природной катастрофы.

Встречая героев на Советской площади в Уфе, Глава республики Радий Хабиров отметил, что помощь другим в трудную минуту — в традициях народа России.

Автор:Иван Вавилов
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