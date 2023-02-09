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Вчера, 16:14

«В традициях Башкирии — выручать из беды»: Радий Хабиров об отправке спасателей в Турцию

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях написал о спасателях-добровольцах, которые вылетели в Турцию для помощи в устранении последствий землетрясения.

«В традициях Башкортостана всегда было поддерживать и выручать из беды тех, кто в этом нуждается. Мы помогали и помогаем жителям Донбасса. Во время пандемии бригады наших врачей работали в Кыргызстане, Абхазии, шести регионах России. Сегодня наши добровольцы не могли остаться в стороне, видя ужасные страдания людей — жертв этой катастрофы. Первый отряд добровольцев уже на пути в Газиантеп. Их ждут турецкие коллеги, в ближайшее время они приступят к разбору завалов», — сообщил Радий Хабиров.

Как отметил руководитель республики, основная часть добровольцев — профессиональные спасатели.

«Обладая необходимыми компетенциями для таких случаев, они взяли отпуска и выехали на помощь пострадавшим. Работайте, братья!» — пояснил Радий Хабиров.

Напомним, в состав поисково-спасательной команды Башкирии вошли 25 волонтеров. Вместе с ними в Турцию отправился специально обученный пес по кличке Торин для поиска людей под завалами. Всего в ближайшие дни на место природного катаклизма выедут порядка 80 спасателей из региона, писал ранее «Башинформ».

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