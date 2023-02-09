Волонтёры из Башкортостана отправились в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения

Поисково-спасательная команда из 25 башкирских волонтёров отправилась из Уфы в Турцию для помощи местным жителям в устранении последствий масштабного землетрясения. Представители госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в состав группы вошли спасатели, которые находятся в официальных отпусках и сами изъявили желание оказать помощь.

Волонтёры взяли в командировку специально обученную собаку для поиска людей под завалами. Пёс по кличке Торин имеет такие навыки и неоднократно участвовал в спасательных операциях. Как ранее писал «Башинформ», собака-спасатель Торин участвует в международной премии «Мой ласковый и нужный зверь».