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Сегодня, 07:52

2921 погибший: в Турцию прибыли российские спасатели

В Турцию прибыли более 100 российских спасателей, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения, сообщается в телеграм-канале РИА Новости.

В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь. Российские спасатели привезли с собой оборудование для поисковых работ. В аэромобильную группировку также вошли кинологические расчеты.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции выросло до 2921, ранены 15 834 человека.

Для российских туристов в Турции открыта горячая линия в связи с землетрясением: +7 499 678-12-03 (для тех, кто поехал по путевке) и +7 495 695-45-45 (для путешествующих самостоятельно), информировал ранее «Башинформ».

Как сообщал накануне «Башинформ», президент Турции Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

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