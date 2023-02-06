Для находящихся в Турции российских туристов открыли две горячие линии

Для российских туристов, которые находятся в Турции, 6 февраля открыли две горячие линии.

Россиянам, прибывшим в Турцию по путевке, в случае экстренной ситуации из-за землетрясения нужно позвонить по телефону +7 (499) 678-12-03.

Для самостоятельных путешественников, столкнувшихся с проблемами из-за стихии, организовали горячую линию по телефону +7 (495) 695-45-45.

Напомним, как ранее сообщал «Башинформ», в Турции и Сирии произошли сильные землетрясения. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121 человека, в Сирии возросло до 430,