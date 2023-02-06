Число погибших при землетрясении в Турции составляет уже 1121 человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121 человека. Такие данные вечером понедельника в телеэфире озвучил глава управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер.

«После двух землетрясений известно о разрушении 2 824 зданий. 1 121 человек числится погибшим. Ранения получили 7 634 наших граждан», — сказал руководитель ведомства.

Как отмечает турецкое издание Yeni Safak, получено 2824 сообщения о разрушенных зданиях и потеряно 1121 человек. С момента первого землетрясения магнитудой 7,7, зарегистрированного в Турции минувшей ночью, в регионе произошло еще 105 повторных подземных толчков.

По информации минздрава Сирии, число погибших при землетрясении в этой стране возросло до 430, более 1,3 тысячи человек пострадали.