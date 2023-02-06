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Вчера, 22:45

В Турции до 12 февраля объявлен общенациональный траур

Президент Турции Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля включительно. Он объявлен в связи с землетрясением на юго-востоке Турции. 

На данный момент число жертв в результате сокрушительного землетрясения превысило две тысячи человек, сообщают «Известия» со ссылкой на медицинский источник, их число растет. Число раненых — более 11 тысяч человек.

Как ранее сообщал «Башинформ», с момента первого землетрясения магнитудой 7,7, зарегистрированного в Турции минувшей ночью, в регионе произошло еще 105 повторных подземных толчков. В Турции объявили самый высокий уровень угрозы. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Первый борт МЧС РФ со спасателями и оперативной группой вылетел в пострадавшую от землетрясения Турцию.

Для российских туристов, которые находятся в Турции, 6 февраля открыли две горячие линии.

Россиянам, прибывшим в Турцию по путевке, в случае экстренной ситуации из-за землетрясения нужно позвонить по телефону +7 (499) 678-12-03.

Для самостоятельных путешественников, столкнувшихся с проблемами из-за стихии, организовали горячую линию по телефону +7 (495) 695-45-45.

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