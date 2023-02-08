В Уфе собирают гуманитарную помощь для жертв землетрясения в Турции

В Уфе сегодня, 8 февраля, объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции. Уфимцы, желающие помочь жертвам стихийного бедствия, могут принести необходимые вещи в бистро «Эврен» (Верхнеторговая площадь, 6). Отмечается, что пострадавшие больше всего нуждаются в обогревателях, новых одеялах, зимней одежде и обуви, спальных мешках, термосах, повербанках, детском питании и подгузниках. О том, что ещё можно принести, можно узнать по телефону +7-917-404-49-01.

В беседе с информагентством «Башинформ» представитель организации общественного питания подтвердил, что горожане уже начали приносить вещи. Гуманитарный груз формируется в фуре с прицепом. В ближайшее время она готова отправиться в Турцию.

Гуманитарную акцию организовал почётный консул Турецкой Республики в Республике Башкортостан Рустэм Давлетов совместно с турецкими бизнесменами.

Напомним, в Турции рано утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7 балла. Толчки зарегистрированы на юго-востоке республики. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года.

Число жертв на данный момент возросло до 7 108 человек, свыше 40 тысяч человек пострадали, сообщает РИА Новости.

Землетрясение задело и Сирию. По официальным данным, там погибли более 1200 человек, пострадали порядка двух тысяч.

Для российских туристов в Турции открыта горячая линия в связи с землетрясением: +7 499 678-12-03 (для тех, кто поехал по путевке) и +7 495 695-45-45 (для путешествующих самостоятельно). Сейчас на месте разрушений работают 100 российских спасателей, сообщал «Башинформ».

Как сообщал накануне «Башинформ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.