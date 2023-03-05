Глава Башкирии рассказал о перспективах отношений с Беларусью

Радий Хабиров рассказал о перспективах отношений Башкортостана и Беларуси в прямом эфире на телемарафоне открытой академии «Территория женского счастья».

— Белоруссия — это наш надежный партнер, наш форпост на Западе. Нам очень интересна промышленность Белоруссии. Поскольку ряд машиностроительных видов техники мы сейчас не можем купить — сельхозтехники, коммунальной, дорожной и т. д., мы прекрасно берем там. Но мы идем дальше, наша задача — глубокая интеграция инвестиций, - отметил Радий Хабиров.

Глава региона обратил внимание телезрителей, что на БСТ появились ролики про Минск, Белоруссию - такие же ролики про Башкортостан появились там. Также Радий Хабиров рассказал о предстоящих проектах в сфере башкирско-белорусского туризма.

- Мы организовали прямой рейс в Уфа — Минск и обратно, в будущем их будет два. Через программу «Башкирское долголетие» мы начнем открывать Беларусь как туристическую Мекку для наших жителей. И надеемся, что белорусы тоже к нам будут приезжать, нам есть, что показать. Это очень комплексные отношения, которые имеют очень хорошую перспективу, - подчеркнул Глава республики.