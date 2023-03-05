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Сегодня, 11:53

Мы поэтапно раскрываем все туристические жемчужины Башкортостана - Радий Хабиров

Мы поэтапно раскрываем все туристические жемчужины Башкортостана, заявил Радий Хабиров в прямом эфире на телемарафоне открытой академии «Территория женского счастья», сообщает «Башинформ».

— Я часто говорю, что Башкортостан — недолюбленный регион — и инвесторами, и жителями, и туристами. Это наша вина: мы не создавали должным образом инфраструктуру и должным образом об этом не говорили. Башкортостан очень богат на туристически привлекательные места — это и культурные, и экологические, и природные, археологические, и исторические места. Наша с вами задача — это всё подсветить, создавать новые точки роста, — подчеркнул Глава республики.

Радий Хабиров в качестве примера привел село Воскресенское Мелеузовского района, где находится разрушенный Воскресенский медеплавильный завод. После наведения порядка село расцвело, количество туристов увеличилось в разы.

Второй пример — уникальная пещера Шульган-таш. Поток туристов туда итак был большой, но благодаря особому вниманию руководства там появились дороги, была проведена вода и сейчас проводится газ. Это необходимо для строительства хороших отелей. Сама пещера стала культурным, историческим и научным центром.

- Сейчас наши усилия направлены на формирование Евразийского музея кочевых цивилизаций. Для меня это тоже личная история. Года два назад у Каринэ был день рождения, и я предложил поехать посмотреть мавзолей Тура-хана, ни разу до этого не был там в своей жизни, - отметил Радий Хабиров. - Когда я туда приехал, посмотрел, как там красиво. Я сразу подумал: эта точка имеет огромный потенциал, чтобы там вырос большой музейный, этнографический, научный, туристический комплекс. Наш Башкортостан очень богат. Мы сейчас поэтапно раскрываем все жемчужины Башкортостана.
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Автор:Лейла Аралбаева
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