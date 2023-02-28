Студенты МГИМО из Башкирии после лекции Радия Хабирова захотели вернуться на работу в республику

«Мы следим здесь за жизнью республики. Завтра, например, начинается плей-офф КХЛ и мы будем болеть за наш «Салават Юлаев». Башкортостан – это родина, там живут мои родители, родители супруги. Хотелось бы, чтобы и дети наши родились там и учились», - рассказал аспирант.

Студент первого курса МГИМО Азат Шайнуров в разговоре с корреспондентом «Башинформа» отметил, что также после завершения учебы планирует вернуться на работу домой.