Студенты МГИМО из Башкирии после лекции Радия Хабирова захотели вернуться на работу в республику

Рауль Хабибуллин - аспирант МГИМО по направлению «Политические науки» планирует после завершения учебы вернуться в республику.
«Мы следим здесь за жизнью республики. Завтра, например, начинается плей-офф КХЛ и мы будем болеть за наш «Салават Юлаев». Башкортостан – это родина, там живут мои родители, родители супруги. Хотелось бы, чтобы и дети наши родились там и учились», - рассказал аспирант.
Студент первого курса МГИМО Азат Шайнуров в разговоре с корреспондентом «Башинформа» отметил, что также после завершения учебы планирует вернуться на работу домой.
«Я люблю нашу республику, хочу, чтобы она процветала, и, может, даже стать Главой Башкортостана, как бы это амбициозно ни звучало. В нашем вузе учиться непросто, но оно того стоит, диплом МГИМО очень высоко ценится. Я многое для себя вынес из лекции Радия Фаритовича, она была очень полезной», — отметил Азат Шайнуров.
Студентка первого курса факультета международной торговли Таисия Пескова планирует строить свою карьеру в сфере внешнеэкономической деятельности.
«Учеба дается нелегко, большая нагрузка с изучением языков, много приходится уделять времени также внеучебной деятельности, — поделилась Таисия Пескова. — Для себя я многое почерпнула из лекции Главы Башкортостана, он подробно рассказал о внешнеэкономической деятельности нашей республики, о перспективах сотрудничества Башкортостана с зарубежными странами, о том, как будет развиваться регион в ближайшие десять лет».
Студентка первого курса факультета управления и политики Алина Фахретдинова рассказала, что после окончания вуза намерена заниматься аналитической работой и развивать отношения республики с другими регионами России, странами мира.
«Нам приходится много времени уделять изучению языков. Я, например, изучаю труды иностранных ученых, чтобы развивать аналитическое мышление. Из лекции Главы нашей республики я узнала, какие перспективы есть для „международников“, какие языки следует изучать», — отметила Алина Фахретдинова.