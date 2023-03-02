Регионы ПФО, включая Башкирию, показывают хорошие результаты по охране лесов от пожаров - Советников

В целом регионы Приволжского федерального округа, включая Башкирию, показывают хорошие результаты по охране лесов от пожаров, по лесовосстановлению. Об этом в Уфе заявил журналистам руководитель Рослесхоза Иван Советников, участвовавший в пленарном заседании окружного итогового совещания, посвященного эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений регионами России в ПФО.

Одной из тем сегодняшнего обсуждения стала подготовка к предстоящему лесопожарному сезону-2023.

«Прошлый год мы прошли хорошо, - констатировал Иван Советников. - Приведу две цифры. По России площадь лесных пожаров сократилась в 2022 году в три раза, по Башкирии - еще больше. Но это совершенно точно не повод расслабляться. Мы хотим закрепить достигнутые результаты».

Как подчеркнул глава Рослесхоза, не менее важна сегодня цифровизация лесного комплекса страны.

«У нас очень амбициозные цели по цифровизации лесного комплекса, - рассказал он. - Мы хотим уйти от бумаги и полностью перейти в цифровую модель леса. У нас осталось не так много времени, буквально год-полтора, когда мы должны полностью перевести государственный лесной реестр в электронный вид».

В числе первоочередных задач, стоящих перед лесным комплексом в 2023 году, - профилактика пожаров в лесах, воспроизводство лесов, а также защита лесов от вредителей и болезней.

«Лесовосстановление - важный аспект нашей деятельности. К примеру, Башкирия в прошлом году перевыполнила план по лесовосстановлению. Более того, здесь сажают не только традиционные породы деревьев - сосну, ель, но и липу, которая очень благотворно влияет как на лес, так и на экономику региона. Я сейчас говорю о производителях медовой продукции. Это хороший результат», - подытожил Иван Советников.

Как сообщал «Башинформ», глава Рослесхоза Иван Советников встретился сегодня с руководителем республики Радием Хабировым и заявил о том, что Башкирия уделяет большое внимание работе по лесным пожарам.