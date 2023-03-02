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Вчера, 16:13

Башкирия уделяет большое внимание работе по лесным пожарам - глава Рослесхоза Иван Советников

пресс-служба Главы РБ
Фото:пресс-служба Главы РБ

Республика Башкортостан — лесной регион, считает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.  Он обратил внимание на то, что и Глава региона, и органы лесного хозяйства уделяют большое внимание работе по лесным пожарам, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Радием Хабировым.

«В том году удалось существенно снизить площадь лесных пожаров и регион вошёл в Топ-5 регионов России по скорости и качеству работы по охране лесов от пожаров. Кроме того, большая работа проводится по лесовосстановлению. Мы сейчас обменялись мнениями и видим, что регион перевыполняет план по лесовосстановлению, то есть сажается больше, чем гибнет и вырубается лесов. Хорошо и очень правильно, что не просто сажается одна ёлка или одна сосна, но уделяется внимание традиционным для Башкирии видам, таким как липа, то есть учитываются интересы и лесозаготовителей, и интересы других отраслей, тех, кто занимается мёдом, сбором мёда. В этой связи мы благодарны правительству и лично Радию Фаритовичу за такое внимание лесному хозяйству», - отметил руководитель Рослесхоза.
Автор:Азат Гиззатуллин
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