Башкирия уделяет большое внимание работе по лесным пожарам - глава Рослесхоза Иван Советников

Республика Башкортостан — лесной регион, считает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Он обратил внимание на то, что и Глава региона, и органы лесного хозяйства уделяют большое внимание работе по лесным пожарам, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Радием Хабировым.

«В том году удалось существенно снизить площадь лесных пожаров и регион вошёл в Топ-5 регионов России по скорости и качеству работы по охране лесов от пожаров. Кроме того, большая работа проводится по лесовосстановлению. Мы сейчас обменялись мнениями и видим, что регион перевыполняет план по лесовосстановлению, то есть сажается больше, чем гибнет и вырубается лесов. Хорошо и очень правильно, что не просто сажается одна ёлка или одна сосна, но уделяется внимание традиционным для Башкирии видам, таким как липа, то есть учитываются интересы и лесозаготовителей, и интересы других отраслей, тех, кто занимается мёдом, сбором мёда. В этой связи мы благодарны правительству и лично Радию Фаритовичу за такое внимание лесному хозяйству», - отметил руководитель Рослесхоза.