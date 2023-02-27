Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Башкирии

Президент России Владимир Путин «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» присвоил почетное звание «Мать-героиня» жительнице Балтачевского района Альбине Хайдаршиной. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Альбина Хайдаршина — мама 13-ти детей! Сама Альбина была единственным ребенком и мечтала иметь большую семью.

Взрослые дети четы Хайдаршиных живут уже самостоятельно. Старшей дочери Элите исполнилось 27 лет, со своей семьёй она обосновалась в Бирске. Сын Артур – выпускник аграрного вуза, вместе с отцом работает в Уфе в строительной организации. Альмир получил диплом УГНТУ, служит в армии. А Айгиза Хайдаршина балтачевцы со школьных лет знают как великолепного певца, студент Уфимского училища искусств радует педагогов творческими победами. Он и его братишка Айназ добились хороших результатов и в гиревом спорте. Айназ учится в автотранспортном техникуме.

Для супругов Хайдаршиных получать высокие награды не в первой: в 2014 году семья была удостоена ордена «Родительская слава».

Как сообщал «Башинформ», указ о возвращении звания «Мать-героиня» Владимир Путин подписал 15 августа 2022 года. Звание было учреждено еще в 1944 году, в последний раз его вручали 14 ноября 1991 года.

Данное звание могут получить женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей, являющиеся гражданами Российской Федерации.

Вместе со званием награжденные матери должны получить по 1 миллиону рублей.

Известно, что сегодня в Башкирии проживает 60 семей, в которых воспитывается 10 и более детей. Для получения звания важно также, чтобы семья была благополучной, и никто из ее членов не имел судимостей.