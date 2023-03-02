В Уфе наградили лучших работников лесного хозяйства ПФО

Рослесхоз наградил лучших работников лесного хозяйства Приволжского федерального округа. Торжественная церемония награждения состоялась в Уфе, на пленарном заседании окружного итогового совещания, посвященного эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений регионами России в ПФО.

Среди тех, кто удостоился почетной грамоты Рослесхоза за добросовестный труд — министр лесного хозяйства Башкирии Марат Шарафутдинов.

В число награжденных также вошли: министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, замминистра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников, руководитель Завьяловского лесничества министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Сергей Красноперов, замдиректора ГКУ Башкирии «Управление лесничествами» Наталья Михайлова и другие.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на руководителя Рослесхоза Ивана Советникова, в целом регионы Приволжского федерального округа, включая Башкирию, показывают хорошие результаты по охране лесов от пожаров, по лесовосстановлению.